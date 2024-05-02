Ставка. Сирський доповів про ротації підрозділів для відновлення і про потреби нових бригад

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

2 травня президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки, на якому головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський доповів про ротації підрозділів та про потреби новостворених бригад. Про це український лідер повідомив у Telegram.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь у дискусіях

За словами президента, на засіданні Сирський доповів про ситуацію на фронті та організацію виведення підрозділів для відновлення. Крім цього, обговорили темпи та потреби під час комплектування нових бригад.

Також була доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо графіків надходження зброї від партнерів.

"Доручив ужити всіх заходів для скорочення строків. Особливо це стосується постачання засобів протиповітряної оборони для захисту людських життів та енергетичної інфраструктури", – наголосив Зеленський.

Глава держави заслухав звіт щодо ступеня готовності фортифікацій у прикордонних регіонах та на напрямках активних бойових дій.

Міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив про поточні темпи виробництва дронів і засобів радіоелектронної боротьби для фронту та прикриття важливих об’єктів.

14 березня Сирський заявив про початок ротації для підрозділів, що довго воюють на передовій.

12 квітня у Генштабі запевнили, що планова ротація на фронті триває.

21 квітня Зеленський заявив, що ЗСУ готуються до нового наступу росіян. Для цього Силам оборони потрібна зброя від союзників та заміна людей на полі бою.

Читайте також: Член оборонного комітету Ради: Зараз демобілізація неможлива, Росія буде наступати