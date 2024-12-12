Стефанишина о войсках Запада в Украине: Киев готов говорить
Ольга Стефанишина (Фото: facebook.com / olga.kravets.796)

Вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина готова говорить "о чем угодно", даже о размещении иностранных войск. Об этом она сказала в интервью Politico. 

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"Украина готова говорить обо всем, что работает", – сказала Стефанишина.

Также издание отмечает, что стремление вступить в НАТО для Украины вряд ли увенчается успехом сейчас, пока идут бои на фронте. Стефанишина прокомментировала позицию Германии относительно того, что страна против вступления Украины в НАТО.

Стефанишина заявила, что позиции Германии "нет оправданий".  

"Очень сложно работать со страной, где нет никаких оснований для этой негативной позиции", – сказала министр.

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Германиянатоиностранные войскаольга стефанишина