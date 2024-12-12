Стефанишина о войсках Запада в Украине: Киев готов говорить

Вице-премьер-министр также высказалась и о членстве Украины в НАТО

Ольга Стефанишина (Фото: facebook.com / olga.kravets.796)

Вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина готова говорить "о чем угодно", даже о размещении иностранных войск. Об этом она сказала в интервью Politico.

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"Украина готова говорить обо всем, что работает", – сказала Стефанишина.

Также издание отмечает, что стремление вступить в НАТО для Украины вряд ли увенчается успехом сейчас, пока идут бои на фронте. Стефанишина прокомментировала позицию Германии относительно того, что страна против вступления Украины в НАТО.

Стефанишина заявила, что позиции Германии "нет оправданий".

"Очень сложно работать со страной, где нет никаких оснований для этой негативной позиции", – сказала министр.

24 октября Politico опубликовало рейтинг стран, которые против приглашения Украины в НАТО. Всего их семь, в лидерах — США и Германия.

3 декабря МИД заявил, что Украина официально исключает все альтернативы вступления в НАТО.

9 декабря президент Зеленский заявил, что готов подумать над иностранными войсками в Украине, пока та не будет в НАТО.