Стефанішина про війська Заходу в Україні: Київ готовий говорити
Ольга Стефанішина (Фото: facebook.com / olga.kravets.796)

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна готова говорити "про що завгодно", навіть про розміщення іноземних військ. Про це вона сказала в інтерв'ю Politico.

"Україна готова говорити про все, що працює", – сказала Стефанішина.

Також видання зазначає, що прагнення вступити до НАТО для України навряд чи матиме успіх зараз, поки йдуть бої на фронті. Стефанішина прокоментувала позицію Німеччини стосовно того, що країна проти вступу України до НАТО.

Стефанішина заявила, що позиції Німеччини "немає виправдань".

"Дуже складно працювати з країною, де немає жодних підстав для цієї негативної позиції", – сказала міністерка.

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