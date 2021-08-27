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Стерненко обжаловал приговор и условный срок в Верховном суде

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2021, 13:20
Стерненко обжаловал приговор и условный срок в Верховном суде - Фото
Сергей Стерненко (скриншот из видео 5 канала)

Общественный деятель Сергей Стерненко обжаловал в Верховном суде приговор Одесского апелляционного суда, по которому его осудили к условному сроку. Об этом сообщил сам Стерненко в Telegram.

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"Подал кассационную жалобу в Верховный суд на приговор Одесского апелляционного суда, которым мне дали три года лишения свободы с заменой на один год условно за один несуществующий патрон", – написал он.

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  • 31 мая Одесский апелляционный суд отменил первый приговор и дал Стерненко три года условно с заменой на год испытательного срока. Его признали виновным по статьям о незаконном лишении свободы и обращении с оружием. 
  • Сам Стерненко заявил, что "получил судимость за один патрон", который был признан судьями боеприпасом.

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Сергей Стерненко приговор верховный суд условный срок сергей щербич
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