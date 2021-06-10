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Уволены двое судей, давших Стерненко условный срок

10.06.2021, 14:04
Уволены двое судей, давших Стерненко условный срок - Фото
Сергей Стерненко (скриншот из видео hromadske)

Двое из трех судей, приговоривших к условному сроку общественного деятеля Сергея Стерненко, уволены Высшим советом правосудия. Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

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Судьи Одесского апелляционного суда Альбина Кадегроб и Вадим Прибылов были уволены в связи с подачей заявления об отставке.

Стерненко в Facebook отметил, что они были среди трех судей, рассматривавших его и Руслана Демчука апелляционную жалобу на приговор по делу о похищении экс-депутата Сергея Щербича в 2015 году.

Стерненко предположил, что увольнение судей может быть связано с оказанным на них давлением.

Денис Юдин
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Сергей Стерненко увольнение всп Альбина Кадегроб Вадим Прибылов
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