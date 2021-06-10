Уволены двое судей, давших Стерненко условный срок
10.06.2021, 14:04
Сергей Стерненко (скриншот из видео hromadske)
Двое из трех судей, приговоривших к условному сроку общественного деятеля Сергея Стерненко, уволены Высшим советом правосудия. Об этом сообщает пресс-служба ВСП.
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Судьи Одесского апелляционного суда Альбина Кадегроб и Вадим Прибылов были уволены в связи с подачей заявления об отставке.
Стерненко в Facebook отметил, что они были среди трех судей, рассматривавших его и Руслана Демчука апелляционную жалобу на приговор по делу о похищении экс-депутата Сергея Щербича в 2015 году.
Стерненко предположил, что увольнение судей может быть связано с оказанным на них давлением.
- 23 февраля Приморский суд Одессы приговорил Стерненко к семи годам тюрьмы с конфискацией половины имущества за якобы похищение Щербича и кражу у него 300 грн.
- После приговора в Украине прокатились акции протеста: демонстранты забрасывали файерами Офис генпрокурора, обрисовали Офис президента.
- 9 апреля Стерненко после 1,5 месяцев под стражей вышел из СИЗО под круглосуточный домашний арест.
- 31 мая Одесский апелляционный суд отменил приговор к семи годам лишения свободы и дал им три года условно с заменой на год испытательного срока.
- Стерненко также подозревают в умышленном убийстве напавшего на него в 2018-м одессита Ивана Кузнецова. Активист утверждает, что это была самооборона.
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