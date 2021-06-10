Уволены двое судей, давших Стерненко условный срок

Двое из трех судей, приговоривших к условному сроку общественного деятеля Сергея Стерненко, уволены Высшим советом правосудия. Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

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Судьи Одесского апелляционного суда Альбина Кадегроб и Вадим Прибылов были уволены в связи с подачей заявления об отставке.

Стерненко в Facebook отметил, что они были среди трех судей, рассматривавших его и Руслана Демчука апелляционную жалобу на приговор по делу о похищении экс-депутата Сергея Щербича в 2015 году.

Стерненко предположил, что увольнение судей может быть связано с оказанным на них давлением.

Денис Юдин

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