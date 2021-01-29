Стерненко отменили домашний арест

Приморский районный суд Одессы отменил домашний арест общественного активиста Сергея Стерненко. Об этом Стерненко сообщил в Twitter.

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"Суд передал меня на личное поручительство народному депутату от Голоса (Роману – ред.) Лозинскому. Домашний арест отменен!", – написал Стерненко.

Председатель суда во время оглашения решения заявил, что именно такая мера пресечения будет объективной и даст возможность Стерненко реализоваться в обучении, работе и публичной жизни и являться в суд.

Суд передав мене на особисту поруку народному депутату від Голосу Лозинському.



Домашній арешт скасовано! pic.twitter.com/f7Fie87V2z — Сергій Стерненко (@sternenko) January 29, 2021

Денис Юдин

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