Стерненко отменили домашний арест
29.01.2021, 16:33
Сергей Стерненко (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
Приморский районный суд Одессы отменил домашний арест общественного активиста Сергея Стерненко. Об этом Стерненко сообщил в Twitter.
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"Суд передал меня на личное поручительство народному депутату от Голоса (Роману – ред.) Лозинскому. Домашний арест отменен!", – написал Стерненко.
Председатель суда во время оглашения решения заявил, что именно такая мера пресечения будет объективной и даст возможность Стерненко реализоваться в обучении, работе и публичной жизни и являться в суд.
Суд передав мене на особисту поруку народному депутату від Голосу Лозинському.— Сергій Стерненко (@sternenko) January 29, 2021
Домашній арешт скасовано! pic.twitter.com/f7Fie87V2z
- 24 мая 2018 года на Стерненко напали Иван Кузнецов и Александр Исайкул. Стерненко был госпитализирован с сотрясением мозга и резаной раной руки. В ходе инцидента Кузнецов умер от колото-резаных ран.
- Бывший замгенпрокурора Виктор Трепак рассказал, что генпрокурор Ирина Венедиктова заявляла ему о необходимости сообщить о подозрении Стерненко.
- 11 июня Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. 15 июня Шевченковский райсуд Киева отправил Стерненко под домашний арест на 60 дней. Суд сопровождался массовой акцией сторонников Стерненко, во время которой правоохранители избили и задержали нескольких активистов.
- В октябре суд продлил Стерненко домашний арест.
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