Суд оставил Стерненко под ночным домашним арестом

Следующее заседание назначили на 9 октября

Приморский райсуд Одессы оставил активиста Сергея Стерненко под ночным домашним арестом. Об этом сообщил Стерненко в Telegram.

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Стерненко уточнил, что ночной домашний арест будет в Киеве.

Следующее заседание запланировано на 9 октября в 11:00.

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Арина Толина

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