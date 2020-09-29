Суд оставил Стерненко под ночным домашним арестом
29.09.2020, 15:29
Сергей Стерненко (Скриншот видео Радио Свобода/Youtube)
Следующее заседание назначили на 9 октября
Приморский райсуд Одессы оставил активиста Сергея Стерненко под ночным домашним арестом. Об этом сообщил Стерненко в Telegram.
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Стерненко уточнил, что ночной домашний арест будет в Киеве.
Следующее заседание запланировано на 9 октября в 11:00.
- 24 мая 2018 года на Стерненко напали Иван Кузнецов и Александр Исайкул. Стерненко был госпитализирован с сотрясением мозга и резаной раной руки. В ходе инцидента Кузнецов умер от колото-резаных ран.
- Бывший замгенпрокурора Виктор Трепак рассказал, что генпрокурор Ирина Венедиктова заявляла ему о необходимости сообщить о подозрении Стерненко.
- 11 июня Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. 15 июня Шевченковский райсуд Киева отправил Стерненко под домашний арест на 60 дней. Суд сопровождался массовой акцией сторонников Стерненко, во время которой правоохранители избили и задержали нескольких активистов, не допустив к ним при этом Красный крест.
- После нескольких судебных заседаний в Киеве Верховный суд постановил, что следующие заседания будут проводиться в Приморском суде Одессы.
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