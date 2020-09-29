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Суд оставил Стерненко под ночным домашним арестом

29.09.2020, 15:29
Суд оставил Стерненко под ночным домашним арестом - Фото
Сергей Стерненко (Скриншот видео Радио Свобода/Youtube)

Следующее заседание назначили на 9 октября

Приморский райсуд Одессы оставил активиста Сергея Стерненко под ночным домашним арестом. Об этом сообщил Стерненко в Telegram.

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Стерненко уточнил, что ночной домашний арест будет в Киеве.

Следующее заседание запланировано на 9 октября в 11:00.

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Арина Толина
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