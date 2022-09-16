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Столтенберг: Контрнаступление ВСУ было очень эффективным, но до конца войны далеко

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2022, 11:14
Столтенберг: Контрнаступление ВСУ было очень эффективным, но до конца войны далеко - Фото
Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

Украинские военные провели успешное контрнаступление в Харьковской области, но надо быть готовыми к затяжной войне. Об этом заявил в эфире Radio BBC генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Reuters.

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Генсек считает очень эффективным контрнаступление ВСУ. Чрезвычайно обнадеживает факт, что украинцы смогли отвоевать территорию и нанести удар в тылу армии России, говорит Столтенберг.

"В то же время, мы должны понимать, что это не начало конца войны, мы должны быть готовы к долгому пути", – добавил генсек НАТО.

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Марко Сировой
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ВСУ война наступление харьковская область йенс столтенберг контрнаступление
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