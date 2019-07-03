Сторонники какой партии - за союз с РФ и против ЕС: опрос

Фото: depositphotos.com

Избиратели партии Оппозиционная платформа – За жизнь отдают предпочтение или присоединению к Евразийскому экономическому союзу с Россией, Беларусью и Казахстаном (39%) или против и Евразийского, и Европейского союза (44%). Об этом свидетельствуют результаты совместного социологического опроса фонда Деминициативы и центра Разумкова.

Сторонники партий Голос (86%), Европейская солидарность (85%), Слуга народа (62%), Бакитьвщина (59%) считают, что Украина в перспективе должна присоединиться к Евросоюзу.

Кроме того, согласно результатам опроса, избиратели партий Европейская солидарность (82%), Слуга народа (47%), Батькивщина (47%) считают, что лучшим вариантом гарантий безопасности для Украины будет вступление в НАТО.

В то же время, избиратели партии Оппоплатформа – За жизнь предпочитают или внеблоковый статус (50%), или военный союз с Россией и другими странами СНГ (25%).

Опрос проведен по заказу посольства Нидерландов 13-20 июня 2019 года среди 2017 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных Россией территорий. Погрешность не превышает 2,3%.

Как сообщалось ранее, согласно результатам этого же опроса, украинцы разделились пополам по вопросу о том, надо ли властям вести прямые переговоры с кремлевскими марионетками - главарями террористических организаций ДНР/ЛНР, "если это поможет прекратить войну в Донбассе".