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05.03.2019, 08:20

"Странно": у Бигуса удивлены, что правоохранители к ним не пришли

"Странно": у Бигуса удивлены, что правоохранители к ним не пришли - Фото
Леся Иванова (фото - facebook.com/anatoliy.ost.1)

После публикации резонансных сюжетов о хищениях в ОПК с журналистами проекта никто из правоохранителей не связался, говорит автор расследования

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Правоохранители не связывались с журналистами насчет получения материалов для уголовных дел по "фактам" коррупции в оборонной сфере, которые были озвучены в программе Наші гроші з Денисом Бігусом. Об этом вчера, 4 марта, рассказала Громадському автор сюжетов Леся Иванова.

По ее словам, к ней никто не обращался, как и к редактору программы.

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"На самом деле, это очень странно, поскольку, когда открывается производство по материалам журналистского расследования, на следующий, максимум через день уже пытаются выйти на контакт", - уточнила она.

По этому конкретному случаю расследования Иванова не видела интереса "ни от одного правоохранительного органа, хотя они все должны отреагировать".

25 февраля журналисты, почти за месяц до выборов президента, обнародовали две серии расследования по разоблачению возможных махинаций группы лиц во главе с сыном первого замсекретаря СНБО и бизнес-партнера Порошенко Олега Гладковского.

В схеме, по данным проекта Наші гроші, участвовали сам Гладковский, его сын Игорь и несколько дельцов, которые работали с контрабандистами, а также директора оборонных заводов, в том числе глава Укроборонпрома Павел Букин.

Журналисты заявляют, что связанные c Гладковским-младшим фирмы-прокладки несколько лет поставляли Укроборонпрому контрабандные комплектующие из РФ по завышенным ценам.

На следующий день Порошенко отстранил Гладковского, а затем и уволил. Сын Гладковского записал ролик-пародию на расследование.

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Теги: коррупция, расследование, ОПК, Денис Бигус, олег гладковский, игорь гладковский, леся иванова
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