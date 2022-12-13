Страны ЕС устроили демарш из-за идеи Макрона о гарантиях для России – Reuters
Несколько стран Европейского Союза устроили демарш из-за слов президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости дать гарантии безопасности России после войны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванных дипломатов.
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По данным агентства, главенствующая в Совете ЕС Чехия распространила проект демарша, неофициальный документ, среди членов ЕС и в европейских столицах.
В нем говорится, что предыдущие действия России по вопросу архитектуры безопасности были направлены на раскол и ослабление Европы, пишут журналисты.
По словам источников Reuters, сторонниками демарша стали Эстония, Латвия, Литва, Польша и Словакия. Агентству не удалось выяснить, поддержали ли его другие страны ЕС и сами чехи.
- 3 декабря Макрон заявил, что хотел бы, чтобы для России были некие "гарантии безопасности", когда она вернется за стол переговоров.
- Секретарь СНБО Данилов назвал эту идею странной и добавил, что "лучшей гарантией будет исчезновение России в нынешних границах".
- 7 декабря премьер Эстонии Каллас заявила о "гарантиях для России", что "нечего о ней печься, лучше об Украине думайте".
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