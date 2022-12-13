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Страны ЕС устроили демарш из-за идеи Макрона о гарантиях для России – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
13.12.2022, 06:40
Страны ЕС устроили демарш из-за идеи Макрона о гарантиях для России – Reuters - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

Несколько стран Европейского Союза устроили демарш из-за слов президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости дать гарантии безопасности России после войны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванных дипломатов.

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По данным агентства, главенствующая в Совете ЕС Чехия распространила проект демарша, неофициальный документ, среди членов ЕС и в европейских столицах.

В нем говорится, что предыдущие действия России по вопросу архитектуры безопасности были направлены на раскол и ослабление Европы, пишут журналисты.

По словам источников Reuters, сторонниками демарша стали Эстония, Латвия, Литва, Польша и Словакия. Агентству не удалось выяснить, поддержали ли его другие страны ЕС и сами чехи.

Читайте также: "Стратегическая ошибка". В Польше ответили на идею Макрона о неких гарантиях для России

Марко Сировой
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