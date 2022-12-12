"Стратегическая ошибка". В Польше ответили на идею Макрона о неких гарантиях для России

Считать, что Россия может требовать от кого-то каких-то гарантий безопасности для себя, является стратегической ошибкой. Об этом перед встречей министров иностранных дел стран Евросоюза в Брюсселе заявил замглавы МИД Польши Павел Яблоньский.

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По его словам, "крайне важно ни в коем случае не доводить до таких обсуждений", по которым Украина якобы может уступить очередные части своей территории оккупантам в обмен на некие "гарантии" от них.

Яблоньский подчеркнул, что Москва вообще не имеет никакого права "ожидать от кого бы то ни было гарантий безопасности".

"Это просто стратегическая ошибка – такие соображения. Не России сегодня нужны гарантии безопасности, а Европе нужны гарантии безопасности от России", – сказал дипломат.

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Отвечая на вопрос о позиции Варшавы по девятому пакету санкций против РФ, который в Европе продолжают согласовывать, Яблоньский подчеркнул, что Польша исходит из того, что меры должны быть максимально жесткими.

"Исключений должно быть как можно меньше. <...> Основная цель – заставить Россию проиграть войну", – сказал он и посетовал, что с каждым пакетом "предпринимаются различные попытки снять или смягчить" санкции.

За 42 дня до полномасштабного вторжения России Яблоньский говорил, что Запад "гарантировал Украине поддержку независимости" и из-за угроз Кремля "не может отказаться от обязательств".

Євген Пилипенко

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