Замглавы МИД Польши: Мы не можем отказаться от гарантий независимости для Украины
Запад гарантировал Украине поддержку независимости и из-за угроз президента России Владимира Путина "не может отказаться от обязательств". Об этом заявил замглавы МИД Польши Павел Яблонский, комментируя переговоры между США и РФ, его цитирует РАР.
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"Мы, как Запад, взяли на себя обязательства гарантировать независимость Украины и не можем отказаться от них из-за того, что Путин чем-то нам пригрозил", – сказал он.
Яблонский напомнил, что российская агрессия против Украины началась в 2014 году, и "эта война все еще продолжается".
В комментарии Польскому радио дипломат добавил, что Россия на протяжении долгого времени оказывает давление и у "западных политиков могут появиться идеи пойти на уступки".
Замглавы МИД Польши подчеркнул – такие действия будут ошибкой, нужно заставить Россию отказаться "от своих агрессивных действий, противоречащих международному праву".
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