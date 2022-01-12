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Замглавы МИД Польши: Мы не можем отказаться от гарантий независимости для Украины

Цей матеріал також доступний українською
12.01.2022, 13:39
Замглавы МИД Польши: Мы не можем отказаться от гарантий независимости для Украины - Фото
Павел Яблонский (фото - МИД Польши)

Запад гарантировал Украине поддержку независимости и из-за угроз президента России Владимира Путина "не может отказаться от обязательств". Об этом заявил замглавы МИД Польши Павел Яблонский, комментируя переговоры между США и РФ, его цитирует РАР.

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"Мы, как Запад, взяли на себя обязательства гарантировать независимость Украины и не можем отказаться от них из-за того, что Путин чем-то нам пригрозил", – сказал он.

Яблонский напомнил, что российская агрессия против Украины началась в 2014 году, и "эта война все еще продолжается".

В комментарии Польскому радио дипломат добавил, что Россия на протяжении долгого времени оказывает давление и у "западных политиков могут появиться идеи пойти на уступки".

Замглавы МИД Польши подчеркнул – такие действия будут ошибкой, нужно заставить Россию отказаться "от своих агрессивных действий, противоречащих международному праву".

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Яна Катасонова
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переговоры российская агрессия мид польши Павел Яблонский
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