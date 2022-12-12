Евросоюз пока не смог согласовать новые санкции против РФ, но они могут быть уже вечером

К утру 12 декабря, до встречи в Брюсселе министров иностранных дел стран Евросоюза, союзники еще не согласовали девятый санкционный пакет против страны-оккупанта России. Об этом сообщил журналистам глава внешней дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

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"Мы все еще не там, еще нужно прийти к финишу [обсуждений о санкциях]", – сказал он.

Топ-дипломат уточнил, что СМИ, бывает, путают: "Когда я или кто-то в комиссии объявляет о санкциях, мы просто объявляем о предложениях. А решает Совет".

"И у 27 министров – различные подходы. <...> Предложения обсуждаются, и я думал, что этим утром мы сможем дать зеленый свет [санкциям], но пока еще нет", – рассказал он.

Боррель выразил надежду, что это произойдет "до конца дня или завтра", но уточнил, что "все еще есть вопросы, которые нужно согласовать, и это будет непросто, так как есть разные взгляды среди членов".

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Среди прочего в проекте пакета предложено ввести:

→ санкции против еще трех российских банков;

→ запрет на доступ России к дронам напрямую и через потенциальных поставщиков из третьих стран, таких как Иран;

→ экспортный контроль, особенно в отношении товаров двойного назначения, которые могут быть использованы ВС РФ;

→ запрет на трансляцию еще четырех российских каналов;

→ запрет на инвестиции и другие ограничительные экономические меры против российского энергетического и горнодобывающего сектора.

5 декабря Bloomberg сообщил, что Евросоюз намерен ударить по российскому сектору БПЛА в девятом пакете санкций.

6 декабря ЕС подготовил черновик девятого пакета санкций против РФ.

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Євген Пилипенко

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