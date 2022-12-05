Евросоюз намерен ударить по российскому сектору БПЛА в девятом пакете санкций – Bloomberg

В девятом пакете санкций Европейский Союз рассматривает введение ограничений против российского сектора беспилотников. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

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Как отмечается, девятый пакет санкций Евросоюз планирует утвердить на следующей неделе.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, в рамках нового пакета санкций ЕС намерен ввести ограничения в отношении российского сектора беспилотных летательных аппаратов.

По словам источников, ЕС также рассматривает ограничения на другие технологии и компоненты, используемые Москвой в военных целях, а также меры, направленные на оказание дополнительных услуг, инвестиций, а также на российские СМИ и финансовый сектор.

По словам одного из источников, в новом пакете также добавят около 180 физических и юридических лиц в санкционный список блока.

Ожидается, что новый пакет санкций будет официально предложен и обсужден на этой неделе, и цель состоит в том, чтобы одобрить меры до встречи лидеров ЕС в Брюсселе на следующей неделе, сообщили источники.

Уточняется, что санкции ЕС требуют поддержки всех государств-членов, и меры могут измениться до того, как это произойдет.

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9 ноября глава МИД Ирана признал поставки дронов России. Это якобы было еще до начала полномасштабной российско-украинской войны и "в небольших количествах". Зеленский назвал это враньем.

23 ноября британская разведка предположила, что Россия исчерпала свой запас иранских дронов.

Из собственных дронов Россия использует БПЛА типа "Орлан" и "Ланцет". По состоянию на 5 декабря, Силы обороны сбили 1582 беспилотника оперативно-тактического уровня российской армии.

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Наталія Медведєва

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