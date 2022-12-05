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Евросоюз намерен ударить по российскому сектору БПЛА в девятом пакете санкций – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
05.12.2022, 14:32
Евросоюз намерен ударить по российскому сектору БПЛА в девятом пакете санкций – Bloomberg - Фото
Сбитый российский беспилотник ''Орлан-30'' (Фото: Генштаб ВСУ)

В девятом пакете санкций Европейский Союз рассматривает введение ограничений против российского сектора беспилотников. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

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Как отмечается, девятый пакет санкций Евросоюз планирует утвердить на следующей неделе.

По словам людей, знакомых с этим вопросом,  в рамках нового пакета санкций ЕС намерен ввести ограничения в отношении российского сектора беспилотных летательных аппаратов.

По словам источников, ЕС также рассматривает ограничения на другие технологии и компоненты, используемые Москвой в военных целях, а также меры, направленные на оказание дополнительных услуг, инвестиций, а также на российские СМИ и финансовый сектор.

По словам одного из источников, в новом пакете также добавят около 180 физических и юридических лиц в санкционный список блока.

Ожидается, что новый пакет санкций будет официально предложен и обсужден на этой неделе, и цель состоит в том, чтобы одобрить меры до встречи лидеров ЕС в Брюсселе на следующей неделе, сообщили источники.

Уточняется, что санкции ЕС требуют поддержки всех государств-членов, и меры могут измениться до того, как это произойдет.

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Наталія Медведєва
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