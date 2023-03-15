Страны НАТО готовы передать Украине больше ПВО, бронетехники и боеприпасов – Столтенберг

Страны НАТО готовы предоставить Украине больше ПВО, бронетехники и боеприпасов. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, который участвовал в виртуальном заседании Контактной группы по обороне Украины (встреча в формате Рамштайн).

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, участники встречи сосредоточились на обсуждении важности сохранения и увеличения поддержки Украины.

Столтенберг рассказал об усилиях НАТО и союзников по скорейшему предоставлению Украине ключевых возможностей, в том числе большего количества систем ПВО, бронетехники и боеприпасов.

Столтенберг подчеркнул, что текущая работа по наращиванию военно-промышленной базы НАТО имеет решающее значение для обеспечения их собственного сдерживания и обороны, а также для оказания поддержки Украине до тех пор, пока это необходимо.

Читайте также: Остин: Сейчас мы переживаем критический момент в борьбе Украины за свободу

В антикремлевскую коалицию входят уже 54 страны.

Сегодняшнее заседание "Рамштайна" началось с сообщения Остина о дроне США, который Россия сбила над Черным морем. В Раде считают, что этот инцидент может добавить союзникам решительности в оказании военной помощи Украине.

Глава Пентагона Остин заявил, что танковая коалиция расширяется: уже девять стран обязались предоставить Украине более 150 Leopard.

Читайте также: Резников об итогах Рамштайна-10: Боеприпасы, ПВО, формирование "бронированного кулака"

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.