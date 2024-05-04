Стрельба в ТЦК на Закарпатье: полиция расследует конфликт – видео

Полиция отметила, что когда участники конфликта пытались силой открыть ворота, сотрудники ТЦК осуществили предупредительные выстрелы в воздух

Иллюстративное изображение (Фото: Одесский областной совет)

В Виноградове Закарпатской области группа людей пришла вечером к зданию военкомата и пыталась силой открыть входные ворота – причиной стала мобилизация их товарищей. Работники территориального центра комплектования стреляли в воздух. Об этом сообщила полиция Закарпатья.

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Местное издание "Закарпатье 24" сообщало, что вечером 3 мая произошел конфликт между работниками районного ТЦК и группой людей, которая обвиняла работников военкомата в похищении людей.

На видео, которое распространялось по соцсетям, были слышны звуки выстрелов.

В полиции объяснили, что у входа на территорию Виноградовского военкомата собралось ориентировочно 10 человек, которые нарушали общественный порядок и совершали хулиганские действия.

Сотрудники полиции на месте установили, что таким образом представители поселения из села Онок выражали недовольство из-за мобилизации двух их товарищей.

Правоохранители отметили, что когда участники конфликта пытались силой открыть входные ворота, сотрудники ТЦК осуществили предупредительные выстрелы в воздух.

На месте происшествия обеспечивали общественный порядок несколько экипажей полиции. Никто из присутствующих в результате хулиганских действий не пострадал. Сейчас конфликт по данному поводу исчерпан, заявляют в полиции.

Следователи квалифицировали инцидент по статье о хулиганстве. Сейчас действиям каждого из участников должны дать правовую оценку. В случае доказательства вины – грозит наказание заключением сроком до семи лет.

7 апреля Одесский военкомат заявил, что начал проверку после того, как в сети распространялась информация, что в селе Приозерное люди в военной форме якобы затолкали в машину и избили 14-летнего подростка.

11 апреля в больнице под Одессой мужчина в форме якобы угрожал врачам оружием. В ТЦК заявили о начале служебного расследования.

20 апреля в Черновицкой области гражданские совершили нападение на работника Территориального центра комплектования и соцподдержки, из-за чего ему пришлось осуществить выстрел в землю.

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