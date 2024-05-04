Стрілянина в ТЦК на Закарпатті: поліція розслідує конфлікт – відео

Поліція зазначила, що коли учасники конфлікту намагалися силою відчинити ворота, співробітники ТЦК здійснили попереджувальні постріли у повітря

Ілюстративне зображення (Фото: Одеська обласна рада)

У Виноградові Закарпатської області група людей прийшла ввечері до будівлі військкомату та намагалася силою відчинити вхідні ворота – причиною стала мобілізація їхніх товаришів. Працівники територіального центру комплектування стріляли у повітря. Про це повідомила поліція Закарпаття.

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Місцеве видання "Закарпаття 24" повідомляло, що ввечері 3 травня стався конфлікт між працівниками районного ТЦК та групою людей, яка звинувачувала працівників військкомату у викраденні людей.

На відео, яке ширилося соцмережами, було чутно звуки пострілів.

У поліції пояснили, що біля входу на територію Виноградівського військкомату зібралося орієнтовно 10 людей, які порушували публічний порядок та вчиняли хуліганські дії.

Співробітники поліції на місці встановили, що таким чином представники поселення з села Онок висловлювали невдоволення через мобілізацію двох їхніх товаришів.

Правоохоронці зазначили, що коли учасники конфлікту намагалися силою відчинити вхідні ворота, співробітники ТЦК здійснили попереджувальні постріли у повітря.

На місці події забезпечували публічний порядок кілька екіпажів поліції. Ніхто з присутніх внаслідок хуліганських дій не постраждав. Наразі конфлікт з даного приводу вичерпано, заявляють у поліції.

Слідчі кваліфікували інцидент за статтею про хуліганство. Наразі діям кожного з учасників мають надати правову оцінку. У разі доведення вини – загрожує покарання ув'язненням терміном до семи років.

7 квітня Одеський військкомат заявив, що розпочав перевірку після того, як у мережі поширювалась інформація, що у селі Приозерне люди у військовій формі нібито заштовхали у машину та побили 14-річного підлітка.

11 квітня у лікарні під Одесою чоловік у формі нібито погрожував лікарям зброєю. У ТЦК заявили про початок службового розслідування.

20 квітня у Чернівецькій області цивільні здійснили напад на працівника Територіального центру комплектування і соцпідтримки, через що йому довелось здійснити постріл у землю.

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