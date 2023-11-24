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Ступку приговорили к трем годам за решеткой за пьяное ДТП. Актер не согласен с решением

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24.11.2023, 11:46
Ступку приговорили к трем годам за решеткой за пьяное ДТП. Актер не согласен с решением - Фото
Остап Ступка (Фото: скриншот с видео)

Голосеевский районный суд Киева признал виновным актера Остапа Ступку по делу о ДТП в нетрезвом состоянии и назначил наказание в виде ограничения свободы на три года и лишил его управления на восемь лет. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, 4 апреля 2023 года Ступка, находясь за рулем внедорожника Range Rover, выехал на встречную полосу и наехал на припаркованный Mitsubishi. Мужчину, который находился в салоне этого авто, был госпитализирован. Во время проверки актера на состояние опьянения прибор "Драгер" показал 1,62 промилле.

Отмечается, что ему был оглашен обвинительный приговор по ч. 2 ст. 286-1 УК Украины (совершение дорожно-транспортного происшествия в состоянии алкогольного опьянения).

Прессслужба добавила, что приговор суда будет обжалован прокурором в апелляционном порядке по основаниям неправильного применения закона об уголовной ответственности из-за мягкости назначенного наказания.

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По данным издания Общественное, актер не окажется за решеткой, а будет обязан в течение трех лет появляться в специальные учреждения для выполнения общественно полезных работ.

"Это достаточно несправедливое решение. Есть много смягчающих обстоятельств. Мы могли "выйти" на штраф, что было бы более уместно и справедливо для государства, потому что сумма немаленькая. Минимально — это 170 тысяч гривен. Также не решена судьба арестованного имущества", — сказал Остап Ступка в комментарии журналистам.

Защита актера планирует подавать апелляцию. Издание отметило, что в течение месяца, пока приговор не вступит в силу, Остап Ступка продолжит находиться под ночным домашним арестом с 00:00 до 05:00 утра.

  • 30 июня Киевская городская прокуратура завершила досудебное расследование и направила в суд дело в отношении украинского актера Ступки.

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Ульяна Кричковская
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