За п'яну ДТП Ступка отримав три роки обмеження волі. Актор не згоден з рішенням: відео

Голосіївський районний суд Києва визнав винним актора Остапа Ступку у справі про ДТП у нетверезому стані та призначив покарання у вигляді обмеження волі на три роки та позбавив його права керування на вісім років. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

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За даними слідства, 4 квітня 2023 року Ступка, перебуваючи за кермом позашляховика Range Rover, виїхав на зустрічну смугу і наїхав на припаркований Mitsubishi. Чоловіка, який перебував у салоні цього авто, госпіталізували. Під час перевірки актора на стан сп’яніння прилад "Драгер" показав 1,62 проміле.

Зазначається, що йому оголосили обвинувальний вирок за ч. 2 ст. 286-1 КК України (вчинення дорожньо-транспортної пригоди у стані алкогольного сп’яніння).



Пресслужба додала, що вирок суду буде оскаржено прокурором в апеляційному порядку з підстав неправильного застосування закону про кримінальну відповідальність, через м’якість призначеного покарання.

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За даними видання Суспільне, актор не опиниться за ґратами, а буде зобов'язаний упродовж трьох років з'являтися у спеціальні установи для виконання суспільно корисних робіт.

"Це досить несправедливе рішення. Є багато пом'якшувальних обставин. Ми могли "вийти" на штраф, що було б доречніше та справедливіше для держави, бо сума немаленька. Мінімально — це 170 000 грн. Також не вирішена доля арештованого майна", — сказав Остап Ступка у коментарі журналістам.

Захист актора планує подавати апеляцію. Видання зазначило, що впродовж місяця, поки вирок не набуде чинності, Остап Ступка продовжить перебувати під нічним домашнім арештом — з 00:00 до 05:00.

30 червня Київська міська прокуратура завершила досудове розслідування і скерувала до суду справу щодо українського актора Ступки.

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