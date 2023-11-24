RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

За п'яну ДТП Ступка отримав три роки обмеження волі. Актор не згоден з рішенням: відео

Этот материал также доступен на русском
24.11.2023, 11:46
За п'яну ДТП Ступка отримав три роки обмеження волі. Актор не згоден з рішенням: відео - Фото
Остап Ступка (Фото: скриншот з відео)

Голосіївський районний суд Києва визнав винним актора Остапа Ступку у справі про ДТП у нетверезому стані та призначив покарання у вигляді обмеження волі на три роки та позбавив його права керування на вісім років. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, 4 квітня 2023 року Ступка, перебуваючи за кермом позашляховика Range Rover, виїхав на зустрічну смугу і наїхав на припаркований Mitsubishi. Чоловіка, який перебував у салоні цього авто, госпіталізували. Під час перевірки актора на стан сп’яніння прилад "Драгер" показав 1,62 проміле.

Зазначається, що йому оголосили обвинувальний вирок за ч. 2 ст. 286-1 КК України (вчинення дорожньо-транспортної пригоди у стані алкогольного сп’яніння).
 
Пресслужба додала, що вирок суду буде оскаржено прокурором в апеляційному порядку з підстав неправильного застосування закону про кримінальну відповідальність, через м’якість призначеного покарання.

Читайте також: У Києві водій BMW напідпитку врізався у п’ять припаркованих авто, почалася бійка – фото

За даними видання Суспільне, актор не опиниться за ґратами, а буде зобов'язаний упродовж трьох років з'являтися у спеціальні установи для виконання суспільно корисних робіт.

"Це досить несправедливе рішення. Є багато пом'якшувальних обставин. Ми могли "вийти" на штраф, що було б доречніше та справедливіше для держави, бо сума немаленька. Мінімально — це 170 000 грн. Також не вирішена доля арештованого майна", — сказав Остап Ступка у коментарі журналістам.

Захист актора планує подавати апеляцію. Видання зазначило, що впродовж місяця, поки вирок не набуде чинності, Остап Ступка продовжить перебувати під нічним домашнім арештом — з 00:00 до 05:00.

  • 30 червня Київська міська прокуратура завершила досудове розслідування і скерувала до суду справу щодо українського актора Ступки.

Читайте також: Справа про підкуп патрульних депутатом. Трухін підпише угоду про визнання винуватості



Уляна Кричковська
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
судкиївдтпостап ступка

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 