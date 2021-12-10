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Суд арестовал заместителя Труханова. Брындак будет под стражей до февраля

Цей матеріал також доступний українською
10.12.2021, 16:27
Суд арестовал заместителя Труханова. Брындак будет под стражей до февраля - Фото
Олег Брындак в суде (фото - скриншот Youtube ВАКС)

Сегодня, 10 декабря, Высший антикоррупционный суд арестовал на 60 дней управляющего делами исполнительного комитета, заместителя мэра Одессы Геннадия Труханова. Он может выйти под залог в 24 970 000 гривень. Об этом сообщается на сайте ВАКС.

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По данным LIGA.net, речь идет об Олеге Брындаке.

Уточняется, что задержанному избрали меру пресечения в виде содержания под стражей – до 7 февраля 2022 года включительно.

При внесении залога Брындак выйдет из СИЗО, однако на него возлагаются следующие обязанности:

  • прибывать по требованию к детективам НАБУ, прокурору, в суд;
  • не покидать населенный пункт;
  • не общаться со свидетелями и подозреваемыми;
  • сдать паспорт для выезда за границу и другие документы.

Брындак является одним из фигурантов в земельном деле мэра Одессы Геннадия Труханова. По этому производству НАБУ и САП заподозрили 16 человек, в том числе одесского бизнесмена Владимира Галантерника.

Скриншот с сайта НАБУ

Скриншот с сайта НАБУ

Читайте также: 700 млн грн убытков и 16 подозреваемых. НАБУ раскрыло детали дела Труханова – видео

Яна Катасонова
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