Суд арестовал заместителя Труханова. Брындак будет под стражей до февраля

Сегодня, 10 декабря, Высший антикоррупционный суд арестовал на 60 дней управляющего делами исполнительного комитета, заместителя мэра Одессы Геннадия Труханова. Он может выйти под залог в 24 970 000 гривень. Об этом сообщается на сайте ВАКС.

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По данным LIGA.net, речь идет об Олеге Брындаке.

Уточняется, что задержанному избрали меру пресечения в виде содержания под стражей – до 7 февраля 2022 года включительно.

При внесении залога Брындак выйдет из СИЗО, однако на него возлагаются следующие обязанности:

прибывать по требованию к детективам НАБУ, прокурору, в суд;

не покидать населенный пункт;

не общаться со свидетелями и подозреваемыми;

сдать паспорт для выезда за границу и другие документы.

Брындак является одним из фигурантов в земельном деле мэра Одессы Геннадия Труханова. По этому производству НАБУ и САП заподозрили 16 человек, в том числе одесского бизнесмена Владимира Галантерника.

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Яна Катасонова

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