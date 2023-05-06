Суд Берлина отменил запрет на украинские флаги 8 и 9 мая. Запрет на российские остался

Вечером 5 мая административный суд Берлина отменил запрет на украинские флаги 8 и 9 мая, вывешивание российских флагов в эти дни остается под запретом. Об этом сообщает rbb.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Ранее полиция Берлина запретила использование российских и украинских флагов во время массовых мероприятий 8 и 9 мая.

Как отмечается, административный суд Берлина удовлетворил жалобу украинской организации "Виче" и отменил запрет на размещение флагов Украины у советских мемориалов в Трептове, Тиргартене и Шёнхольцер-Хайде.

Запрет вывешивать российские флаги остается.

В мотивировке решения суда говорится, что не было никаких доказательств того, что общественная безопасность находится под угрозой.

Адвокат "Виче" Патрик Хайнеманн заявил rbb, что административный суд подтвердил юридическое заключение – запрет на украинские флаги является явно незаконным.

"Любой, кто использует свое фундаментальное право публично идентифицировать себя как украинскую нацию и признать свои исторические жертвы в разгроме национал-социализма не является угрозой общественной безопасности", – заявил Хайнеманн.

Полиция Берлина может обжаловать решение административного суда в Высшем административном суде Берлина-Бранденбурга.

8 и 9 мая будут отмечать 78-ю годовщину окончания Второй мировой войны в Европе.

Запрет на украинские флаги вводили в Берлине и в 2022 году, тогдашний посол в ФРГ Мельник назвал его "пощечиной Украине".

12 апреля 2023 года россияне отменили все массовые мероприятия на майские праздники.

20 апреля в Латвии запретили празднование 9 мая.

Читайте также: Российский делегат выхватил у украинского нардепа флаг Украины. Тот ударил его – видео

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.