Суд Фиджи приостановил экстрадицию в США попавшей под санкции элитной яхты – Bloomberg

Суд островного государства Фиджи приостановил экстрадицию в США элитной яхты Amadea, которую считают собственностью российского олигарха Сулеймана Керимова. Об этом сообщает Bloomberg.

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Верховный суд Фиджи по ходатайству компании Millemarin Investments Ltd., которая является по документам владельцем яхты Amadea, временно приостановил действие предыдущего постановления, которое давало возможность США арестовать судно.

На прошлой неделе компания уже подавала апелляцию об отмене ареста, но проиграла ее и теперь подала вторую. Ожидается, что Верховный суд примет решение по ней 7 июня.

В апелляции Millemarin утверждает, что владельцем яхты является Эдуард Худайнатов, бывший CEO Роснефти, против которого санкции не вводились.

Заявка на арест яхты Amadea стоимостью $325 млн, которая, как утверждается, принадлежит попавшему под санкции российскому олигарху Сулейману Керимову, была подана от имени США и затем удовлетворена судом. США утверждают, что Худайнатов является подставным владельцем.

Bloomberg отмечает, что подобные схемы вывода престижных яхт и элитной недвижимости из-под санкций или оттягивания их конфискации могут создать проблемы для реализации западной санкционной политики в отношении фигурантов из России.

Семья Керимова владеет золотодобывающей компанией Полюс и международным аэропортом Махачкала в Дагестане. Керимов один из самых богатых российских олигархов. По оценкам Forbes, в 2021 году состояние Керимова выросло почти на 60% до $15,8 млрд. 106-метровую яхту Amadea спустили на воду в 2017 году на немецкой верфи Lürssen, строящей одни из самых дорогих яхт в мире. Ее экстерьер разработал известный норвежский дизайнер Эспен Ойно, а внутренним убранством занимался Франсуа Зуретти.

26 мая сообщалось, что попавшие под санкции российские миллиардеры пытаются скрыть свои яхты от глобального мониторинга, отключая их системы идентификации.

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Сергей Бережной

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