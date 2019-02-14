Суд над Мангером: часть заседания пройдет в закрытом режиме

Владислав Мангер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В суде над председателем Херсонского облсовета Владиславом Мангером, которого подозревают в заказе убийства Екатерины Гандзюк часть заседания пройдет в закрытом режиме. Такое решение принял судья Шевченковского суда Киева Александр Кипчарский, передает корреспондет LIGA.net.

Представители прокуратуры попросили рассмотреть в закрытом заседании записи допросов бывшего помощника нардепа БПП Николая Паламарчука и предполагаемого организатора нападения на общественную активистку Сергея Торбина. Также з закрытом режиме суд будет исследовать протокол допроса свидетеля Балана.

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31 июля 2018 года неизвестный плеснул серной кислотой в лицо советнице мэра Херсона, общественной активистке Екатерине Гандзюк. 4 ноября она умерла. Уголовный процесс стал самым резонансным в Украине во второй половине 2018 года и начале 2019-го.

Родные и друзья Гандзюк заявили, что главный подозреваемый в организации убийства Алексей Левин (по данным СМИ, является криминальным авторитетом по кличке "Москал") якобы сотрудничал с главой облсовета Владиславом Мангером. Последний это опровергает. Помимо Мангера они считают, что среди подозреваемых - глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев и его зам Евгений Рищук. Они также отрицают подобную связь. Ее не видят также и в ГПУ.

11 февраля ГПУ сообщила Мангеру о подозрении в заказе убийства. Меру пресечения ему избирали три дня. 13 февраля он внезапно заявил, что это убийство заказал генерал СБУ Даниил Доценко. В Службе назвали обвинения "абсурдными" и "клеветой".