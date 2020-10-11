Суд не удовлетворил иск мэра Черкасс, которого Зеленский назвал "бандитом"
11.10.2020, 16:35
Анатолий Бондаренко (Фото: пресс-служба Черкасского горсовета)
Бондаренко требовал от президента компенсацию морального ущерба в размере одной гривни
Печерский районный суд Киева отказался взыскать с президента Владимира Зеленского одну гривню за то, что он назвал мэра Черкасс Анатолия Бондаренко "бандитом". Решение суда опубликовано в реестре судебных решений.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Суд счел иск Бондаренко необоснованным. По мнению суда, слова Зеленского не содержат заведомо ложной информации или чрезмерного оценочного суждения. Также нет оснований квалифицировать их как сказанные в грубой, унизительной или непристойной форме, поскольку они выражают личное и субъективное отношение президента.
У Бондаренко есть 30 дней на то, чтобы обжаловать решение.
- С 1 мая 2020-го в Черкассах ослабили карантин, тогда как общенациональные меры по распоряжению Кабмина еще действовали. Полиция открыла уголовное дело.
- Зеленский заявил, что мэр Черкасс "путает слова "децентрализация" и "автономия".
- Бондаренко в ответном обращении к Зеленскому, что готов нести ответственность, но только после соратников президента.
- 20 мая Зеленский упомянул о 19 уголовных делах против Бондаренко и заявил: "Я за один стол с такими бандитами не сяду".
- 27 мая стало известно, что Бондаренко подал на Зеленского в суд.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии