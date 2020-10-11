Суд не удовлетворил иск мэра Черкасс, которого Зеленский назвал "бандитом"

Бондаренко требовал от президента компенсацию морального ущерба в размере одной гривни

Печерский районный суд Киева отказался взыскать с президента Владимира Зеленского одну гривню за то, что он назвал мэра Черкасс Анатолия Бондаренко "бандитом". Решение суда опубликовано в реестре судебных решений.

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Суд счел иск Бондаренко необоснованным. По мнению суда, слова Зеленского не содержат заведомо ложной информации или чрезмерного оценочного суждения. Также нет оснований квалифицировать их как сказанные в грубой, унизительной или непристойной форме, поскольку они выражают личное и субъективное отношение президента.

У Бондаренко есть 30 дней на то, чтобы обжаловать решение.

Денис Юдин

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