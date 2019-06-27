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27.06.2019, 12:47

Суд обязал РФ выплатить крупную компенсацию крымской журналистке

Суд обязал РФ выплатить крупную компенсацию крымской журналистке - Фото
Анна Андтриевская (скриншот из видеозаписи)

Анна Андриевская вынужденно покинула временно оккупированный Крым

Соломенский районный суд Киева обязал Россию выплатить более одного млн грн компенсации крымской журналистке Анне Андтриевской, вынуждено покинувшей оккупированный Крым. Об этом сообщает Центр журналистских расследований со ссылкой на общественное движение Сила права.

Журналистка ранее заявляла о преследованиях со стороны сотрудников ФСБ.

Ожидается, что компенсацию заплатят за счет продажи госимущества РФ, находящего в Украине.

Для выплаты компенсации по подобным искам в Украине арестовали уже $3,5 мрд, которые принадлежат стране-агрессору России. 

Ранее в ЕС в очередной раз попросили Россию прекратить войну против Украины. 

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Теги: агрессия России, компенсация, анна андриевская
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