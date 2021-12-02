Суд обязал СБУ исправить материал о деле Стерненко на своем сайте
Киевский апелляционный суд признал, что информация о деле общественного деятеля Сергея Стерненко, размещенная на сайте Службы безопасности летом 2020-го, была не доказанными фактами, а просто версией следствия. Соответствующее решение суд вынес 30 ноября, сообщил адвокат Стерненко Вячеслав Якубенко и разместил фото постановления.
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Адвокат напомнил, что 11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. В тот же день на сайте СБУ появился материал на эту тему, в котором излагались некоторые версии следствия. Детали дела описывались в двух колонках: "Как пытаются подать информацию" и "Как на самом деле".
Стерненко подал иск в суд против СБУ о защите чести, достоинства и опровержении недостоверной информации. 16 сентября Шевченковский суд Киева отклонил заявление. В решении было сказано, что опубликованная на сайте СБУ информация имеет характер "субъективного предположения", является "оценочными суждениями" автора статьи, а никто не может быть привлечен к ответственности за выражение оценочных суждений.
Стерненко подал апелляцию. 30 ноября Киевский апелляционный суд постановил, что информация, распространенная СБУ, является версией следствия, а не существующими и доказанными фактами. Суд обязал СБУ в течение семи дней разместить на своей сайте резолютивную часть постановления по этому делу.
- Стерненко является подозреваемым по делу об убийстве напавшего на него в 2018 году Ивана Кузнецова. Активист утверждает, что это была самооборона.
- Также против Стерненко было открыто "дело о 300 грн". Изначально суд приговорил его к семи годам тюрьмы, но после апелляции приговор заменили на год условно.
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