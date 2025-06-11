Суд оставил экс-командира 155 бригады ВСУ Рюмшина под стражей
Печерский районный суд города Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей экс-командиру 155 бригады "Анна Киевская" Дмитрию Рюмшину до 20 июля, уменьшив сумму залога. Об этом сообщает Суспильне.
Во время заседания суда прокурор сообщил, что Дмитрий Рюмшин не проинформировал командование о 630 случаях самовольного ухода из части в бригаде "Анна Киевская".
Адвокат объяснил это тем, что сообщать о СЗЧ должен был временный исполняющий обязанности командира бригады, ведь Рюмшин в то время был в командировке во Франции, где проходило обучение части военных бригады.
Представитель подсудимого просил об отводе прокурора из-за якобы подделки доказательств. Суд не удовлетворил эту просьбу.
Также адвокат Рюмшина ходатайствовал об уменьшении залога, объяснив это тем, что залог в 30 млн гривен "преувеличен" и его подзащитный не может выплатить его из-за низкого по сравнению с залогом дохода его семьи.
Суд удовлетворил просьбу адвоката и уменьшил залог до 27 млн гривен. В то же время суд удовлетворил просьбу прокурора о продлении срока меры пресечения для Рюмшина в виде содержания под стражей на 60 дней до 20 июля.
- 31 декабря 2024 года Бутусов сообщил, что ГБР возбудило уголовное производство по обстоятельствам формирования 155 бригады, вступившей в бой под Покровском Донецкой области. Он утверждает, что до того, как бригада произвела первый выстрел, ее самовольно покинуло 1700 военнослужащих.
- ГБР подтвердило LIGA.net, что расследует уголовное производство по формированию 155 бригады. Следствие ведется по статьям о превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий и о дезертирстве.
- 20 января правоохранительные органы задержали бывшего командира 155 бригады "Анна Киевская", допустившего самовольное оставление части подчиненными военнослужащими.