Суд оставил экс-командира 155 бригады ВСУ Рюмшина под стражей

В то же время по просьбе адвоката подсудимого уменьшена сумма залога

Рюмшин при задержании (Фото: Офис генерального прокурора)

Печерский районный суд города Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей экс-командиру 155 бригады "Анна Киевская" Дмитрию Рюмшину до 20 июля, уменьшив сумму залога. Об этом сообщает Суспильне.

Во время заседания суда прокурор сообщил, что Дмитрий Рюмшин не проинформировал командование о 630 случаях самовольного ухода из части в бригаде "Анна Киевская".

Адвокат объяснил это тем, что сообщать о СЗЧ должен был временный исполняющий обязанности командира бригады, ведь Рюмшин в то время был в командировке во Франции, где проходило обучение части военных бригады.

Представитель подсудимого просил об отводе прокурора из-за якобы подделки доказательств. Суд не удовлетворил эту просьбу.

Также адвокат Рюмшина ходатайствовал об уменьшении залога, объяснив это тем, что залог в 30 млн гривен "преувеличен" и его подзащитный не может выплатить его из-за низкого по сравнению с залогом дохода его семьи.

Суд удовлетворил просьбу адвоката и уменьшил залог до 27 млн гривен. В то же время суд удовлетворил просьбу прокурора о продлении срока меры пресечения для Рюмшина в виде содержания под стражей на 60 дней до 20 июля.