Суд залишив екскомандира 155 бригади ЗСУ Рюмшина під вартою, але знову зменшив суму застави

Рюмшин під час затримання (Фото: Офіс генерального прокурора)

Печерський районний суд міста Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою екскомандиру 155 бригади "Анна Київська" Дмитру Рюмшину до 20 липня, зменшивши суму застави до 27 млн грн. Про це повідомляє Суспільне.

Під час засідання суду прокурор повідомив, що Дмитро Рюмшин не проінформував командування про 630 випадків самовільного залишення частини у бригаді "Анна Київська".

Адвокат пояснив це тим, що повідомляти про СЗЧ мав тимчасовий виконувач обов'язків командира бригади, адже Рюмшин на той час був у відрядженні у Франції, де проходило навчання частини військових бригади.

Представник підсудного просив про відвід прокурора через нібито підробляння доказів. Суд не задовольнив це прохання.

Також адвокат Рюмшина клопотав про зменшення застави, пояснивши це тим, що застава у 30 млн гривень "перебільшена" та його підзахисний не може виплатити її через низький у порівнянні до застави дохід його сімʼї.

Суд задовольнив прохання адвоката та зменшив заставу до 27 млн гривень. Водночас суд задовольнив прохання прокурора про продовження строку запобіжного заходу для Рюмшина у вигляді тримання під вартою на 60 днів до 20 липня.

У січні суд обрав Рюмшину міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 дію з альтернативою внесення застави в 90 млн грн.

19 березня йому продовжили строк тримання під вартою до 20 квітня із заставою у 43 млн грн. Але вже 9 квітня заставу зменшили до 35 млн грн.