Суд оставил под стражей фигуранта дела Гримчака

Юрий Гримчак (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Черниговский апелляционный суд 2 сентября оставил под стражей Игоря Овдиенко, которого задержали вместе с экс-заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрием Гримчаком по делу о мошенничестве в особо крупных размерах. Об этом сообщает Радио Свобода.

Суд оставил без изменений решение Деснянского районного суда Черниговской области от 17 августа, который арестовал Овдиенко с с правом внесения залога в сумме 4 млн грн.

Рассмотрение апелляции на арест экс-заместителя министра перенесли на 6 сентября.