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Суд оставил под стражей фигуранта дела Гримчака

Суд оставил под стражей фигуранта дела Гримчака - Фото
Юрий Гримчак (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
03.09.2019, 13:16

Рассмотрение апелляции на арест заместителя министра перенесли на 6 сентября

Черниговский апелляционный суд 2 сентября оставил под стражей Игоря Овдиенко, которого задержали вместе с экс-заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрием Гримчаком по делу о мошенничестве в особо крупных размерах. Об этом сообщает Радио Свобода.

Суд оставил без изменений решение Деснянского районного суда Черниговской области от 17 августа, который арестовал Овдиенко с с правом внесения залога в сумме 4 млн грн.

Рассмотрение апелляции на арест экс-заместителя министра перенесли на 6 сентября.

 

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Юрий Гримчак суд апелляция игорь овдиенко
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