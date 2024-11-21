Суд оставил под стражей главу Хмельницкой МСЭК Крупу и снизил залог на 200 млн грн
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под стражей главу Хмельницкой медико-социальной экспертной комиссии Татьяну Крупу, но уменьшила ей размер залога с 500 млн до 300 млн грн. Соответствующее решение по результату рассмотрения жалобы защиты объявил судья, об этом стало известно из трансляции заседания.
Апелляционные жалобы адвокатов на решение Печерского районного суда Киева от 7 октября были удовлетворены частично. Так, коллегия судей постановила оставить в силе меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 декабря 2024 года.
"Определить подозреваемой Крупе альтернативную меру пресечения в виде залога в размере 300 млн грн", – заявил судья.
Правозащитная организация Transparency International Ukraine сообщила, что защита Крупы просила смягчить меру пресечения для нее на основании якобы незаконного задержания. Адвокаты утверждали, что доказательства преступления отсутствуют, а риски не доказаны прокурором. Попытку женщины выбросить часть денег в окно во время обыска назвали сплетнями, ведь данные не указаны в протоколе.
Также защитники утверждают, что залог непомерный для главы МСЭК, у которой арестовали все средства и недвижимость, как и у членов ее семьи. Кроме того, по мнению адвокатов, решение было принято с нарушением правил подсудности, поэтому его нужно отменить и постановить новое.
Прокурор возражал против удовлетворения апелляционной жалобы. Он считает подозрение обоснованным, поскольку в случае с незаконным обогащением подробных обстоятельств выяснять не следует. Уже установлен факт незаконного обогащения на 137 млн грн.
Размер залога сторона обвинения обосновала тем, что реальное имущественное положение Крупы превышает указанное в декларации и точно неизвестно. По информации прокуратуры, обнаружено 150 объектов недвижимости, зарегистрированных на подозреваемую и ее родственников.
- 3 и 4 октября прошли обыски в доме главы Хмельницкой МСЭК и ее родственников – там нашли почти $6 млн в разной валюте, а на ее рабочем месте обнаружили $100 000, сфальсифицированные медицинские документы, а также списки уклонистов с фамилиями и фиктивными диагнозами.
- Уже 5 октября глава МСЭК была задержана и получила подозрение в незаконном обогащении. В случае доказательства вины чиновница может получить до 10 лет тюрьмы с конфискацией всего имущества. Хмельницкая облорганизация Слуги народа заявила, что инициирует отзыв чиновницы с депутатской должности.
- 7 октября в Киеве избрали меру пресечения для Крупы – содержание под стражей с альтернативой залогу в 500 млн грн (около $12,1 млн).