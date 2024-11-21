Суд оставил под стражей главу Хмельницкой МСЭК Крупу и снизил залог на 200 млн грн

Татьяна Крупа (Фото: Хмельницкая ОГА)

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под стражей главу Хмельницкой медико-социальной экспертной комиссии Татьяну Крупу, но уменьшила ей размер залога с 500 млн до 300 млн грн. Соответствующее решение по результату рассмотрения жалобы защиты объявил судья, об этом стало известно из трансляции заседания.

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Апелляционные жалобы адвокатов на решение Печерского районного суда Киева от 7 октября были удовлетворены частично. Так, коллегия судей постановила оставить в силе меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 декабря 2024 года.

"Определить подозреваемой Крупе альтернативную меру пресечения в виде залога в размере 300 млн грн", – заявил судья.

Правозащитная организация Transparency International Ukraine сообщила, что защита Крупы просила смягчить меру пресечения для нее на основании якобы незаконного задержания. Адвокаты утверждали, что доказательства преступления отсутствуют, а риски не доказаны прокурором. Попытку женщины выбросить часть денег в окно во время обыска назвали сплетнями, ведь данные не указаны в протоколе.

Также защитники утверждают, что залог непомерный для главы МСЭК, у которой арестовали все средства и недвижимость, как и у членов ее семьи. Кроме того, по мнению адвокатов, решение было принято с нарушением правил подсудности, поэтому его нужно отменить и постановить новое.

Прокурор возражал против удовлетворения апелляционной жалобы. Он считает подозрение обоснованным, поскольку в случае с незаконным обогащением подробных обстоятельств выяснять не следует. Уже установлен факт незаконного обогащения на 137 млн грн.

Размер залога сторона обвинения обосновала тем, что реальное имущественное положение Крупы превышает указанное в декларации и точно неизвестно. По информации прокуратуры, обнаружено 150 объектов недвижимости, зарегистрированных на подозреваемую и ее родственников.