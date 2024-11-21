Суд залишив під вартою голову Хмельницької МСЕК Крупу й зменшив заставу на 200 млн грн

Тетяна Крупа (Фото: Хмельницька ОДА)

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під вартою очільницю Хмельницької медико-соціальної експертної комісії Тетяну Крупу, але зменшила їй розмір застави з 500 млн до 300 млн грн. Відповідне рішення за результатом розгляду скарги захисту оголосив суддя, про це стало відомо з трансляції засідання.

Апеляційні скарги адвокатів на ухвалу Печерського районного суду Києва від 7 жовтня були задоволені частково. Так, колегія суддів ухвалила залишити в силі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 грудня 2024 року.

"Визначити підозрюваній Крупі альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 300 млн грн", – заявив суддя.

Правозахисна організація Transparency International Ukraine повідомила, що захист Крупи просив пом’якшити запобіжний захід для неї на підставі начебто незаконного затримання. Адвокати стверджували, що докази злочину нібито відсутні, а ризики не доведені прокурором. Спробу жінки викинути частину грошей у вікно під час обшуку назвали плітками, адже ці дані не вказані у протоколі.

Також захисники стверджують, що застава непомірна для очільниці МСЕК, в якої арештували всі кошти та нерухомість, як і в членів її родини. Крім того, на думку адвокатів, рішення було ухвалено з порушенням правил підсудності, а відтак його потрібно скасувати та постановити нове.

Прокурор заперечував проти задоволення апеляційної скарги. Він вважає підозру обґрунтованою, оскільки у випадку з незаконним збагаченням детальних обставин з’ясовувати не треба. Уже встановлено факт незаконного збагачення на 137 млн грн.

Розмір застави сторона обвинувачення обґрунтувала тим, що реальний майновий стан Крупи перевищує вказаний у декларації та достеменно невідомий. За інформацією прокуратури, знайдено 150 об’єктів нерухомості, зареєстрованих на підозрювану та її родичів.