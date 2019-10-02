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Суд отказал журналистам Схем и не проверит перелеты Богдана в РФ

Суд отказал журналистам Схем и не проверит перелеты Богдана в РФ - Фото
Андрей Богдан (скриншот видео)
02.10.2019, 10:19

"Фактически, в этом деле созданы препятствия в сборе надлежащих доказательств", - сетует адвокат журналистов проекта Схемы

Шевченковский райсуд Киева отказался проверять по ходатайству адвоката расследователей проекта Схемы, летал или нет в Россию перед Евромайданом нынешний глава Офиса президента Андрей Богдан. Об этом пишет Радио Свобода, на базе которой публикуются эти расследования.

Истцы просили суд истребовать доказательства таких перелетов Богдана в РФ и в направлении Беларуси.

Как уточнили журналисты, официальное подтверждение перелетам может быть получено только из официального источника, то есть от соответствующих госорганов. Но в суде им якобы заявили, что "вы сначала сами обратитесь в эти учреждения".

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"Хотя всем известно, что они официально дают такую информацию только суду", - рассказал адвокат журналистов Схем Анатолий Попов.

Справка. В расследовании речь идет о том, что в 2013 году Богдан был в Санкт-Петербурге на переговорах премьера Николая Азарова с руководством РФ - там обсуждался отказ Украины от ассоциации с ЕС. В том правительстве Богдан был уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики с 2010 по 2014 год, а до того занимал должность замминистра юстиции Николая Онищука. В августе 2019-го Богдан подал в суд на главреда Схем Наталью Седлецкую и журналистов Максима Савчука и Валерия Егошина "о защите чести и достоинства".

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