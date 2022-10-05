Суд отказался арестовывать экс-заместителя главы Минздрава Ковтонюка

Суд избрал бывшему заместителю министра здравоохранения Павлу Ковтонюку, подозреваемому в служебной халатности, меру пресечения в виде личного обязательства. Об этом Ковтонюк сообщил в Facebook.

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"Сегодня в Печерском районном суде города Киева судья не поддержала ходатайство прокуроров и оставила меня с личным обязательством", – написал он.

Прокурор, по словам Ковтонюка, просил для него ночной домашний арест с ношением электронного браслета.

28 сентября следователи ДБР сообщили экс-замглавы Минздрава о подозрении в служебной халатности, что привело к ущербу государству на 2 млн грн и помешало созданию реестра доноров.

Ковтонюк заявил, что удивлен скоростью вручения ему подозрения и утечкой этой информации в медиа.

Вадим Ребрина

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