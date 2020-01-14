Суд отвел прокуроров в деле бывших беркутовцев, которых обменяли

Святошинский районный суд Киева отвел новую группу прокуроров в деле бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", подозреваемых в расстреле людей на Майдане в 2014 году. Об этом сообщает Радио Свобода.
Суд присяжных счел, что действия прокуроров вызывают сомнения в их непредвзятости.
Отвода потребовали адвокаты семей Небесной сотни, ссылаясь на поведение прокуроров в Апелляционном суде в конце декабря, когда бывшим беркутовцам был отменен арест для их участия в обмене людьми между Украиной и подконтрольными России боевиками. Адвокаты подозреваемых выступили против отвода.
Перед этим адвокаты экс-беркутовцев заявили, что не знают, где находятся их подзащитные, и не общались с ними после обмена.
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