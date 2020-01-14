Суд отвел прокуроров в деле бывших беркутовцев, которых обменяли

Экс-беркутовцы на скамье подсудимых (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Святошинский районный суд Киева отвел новую группу прокуроров в деле бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", подозреваемых в расстреле людей на Майдане в 2014 году. Об этом сообщает Радио Свобода.

Суд присяжных счел, что действия прокуроров вызывают сомнения в их непредвзятости.

Отвода потребовали адвокаты семей Небесной сотни, ссылаясь на поведение прокуроров в Апелляционном суде в конце декабря, когда бывшим беркутовцам был отменен арест для их участия в обмене людьми между Украиной и подконтрольными России боевиками. Адвокаты подозреваемых выступили против отвода.

Перед этим адвокаты экс-беркутовцев заявили, что не знают, где находятся их подзащитные, и не общались с ними после обмена.

Обвинительный акт против Александра Маринченко и его сослуживцев Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, подозреваемых в расстреле 48 участников Евромайдана на ул. Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года, был передан в суд 11 февраля 2016 года. Они не признают себя виновными .

не признают себя виновными 28 декабря 2019, во время рассмотрения апелляции на меру пресечения экс-беркутовцам, группа прокуроров была заменена по распоряжению генпрокурора Руслана Рябошапки

29 декабря 2019 года они были выданы боевикам в рамках обмена.

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