Суд по делу МН17. Обвинение отвергло российские версии катастрофы

Фото: EPA

В Нидерландах во время второй сессии судебного процесса по делу МН17 сторона обвинения отбросила различные теории о катастрофе пассажирского лайнера, которые поддерживали российские СМИ и официальные представители России. Об этом сообщает Радио Свобода.

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В частности, речь идет об утверждении, что якобы Boeing мог быть сбит украинским военным самолетом. Однако, по данным следствия, ни один украинский радар в зоне катастрофы в ее момент не работал.

Прокуроры вспомнили о человеке, который выдавал себя за "испанского диспетчера Карлоса" и сообщал об украинских самолетах рядом с Boeing. Этот человек, по словам прокуроров, признался, что не является диспетчером, а за ложь ему заплатили.

Следствие также отбросило версию о том, что якобы Boeing могли сбить с территории, контролируемой властями Украины.

Кроме того обвинение опровергло российскую информацию о том, что ракету, которой был сбит Boeing, якобы передали в украинскую военную часть еще в 1986 году. Следствие заявило, что в российских документах есть противоречия, в частности, тип ракеты, о котором в них говорится, не соответствует тому типу, которым предположительно был сбит самолет. Кроме того, по документам 1991 года, ракеты с таким номером в украинской части, о которой шла речь, не было.

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По словам обвинения, следствие пришло к выводу, что установку Бук, из которой предположительно был сбит Boeing, переместили из России в район контролируемого боевиками города Снежное Донецкой области, а затем обратно в Россию.

Прокуроры говорят, что как минимум двое свидетелей рассказали следствию, что видели пуск ракеты из Бука 17 июля.

Ообвинение продолжит обнародовать свои данные завтра. Нынешний этап процесса завершится 12 июня, после чего будет объявлен перерыв.