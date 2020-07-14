Суд продлил меру пресечения Гримчаку
14.07.2020, 15:59
Юрий Гримчак (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
ВАКС продлил ночной домашний арест Юрию Гримчаку и его помощнику
Сегодня, 14 июля, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство прокурора о продлении ареста бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака. Об этом сообщает пресс-служба суда.
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Гримчаку продлили срок действия меры пресечения в виде ночного домашнего ареста - с десяти вечера до шести утра.
Кроме того, арест продлили и его помощнику.
"Также продлен до 7 сентября 2020 включительно срок действия процессуальных обязанностей, возложенных на обвиняемых", - добавили в ВАКС.
- 24 декабря 2019 года Высший антикоррупционный суд продлил арест Гримчаку.
- 22 октября Генпрокуратура объявила об изменении подозрения в отношении Гримчака.
- 14 августа он был задержан, на следующий день ему сообщили о подозрении.
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