Суд продлил меру пресечения Гримчаку

ВАКС продлил ночной домашний арест Юрию Гримчаку и его помощнику

Сегодня, 14 июля, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство прокурора о продлении ареста бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Гримчаку продлили срок действия меры пресечения в виде ночного домашнего ареста - с десяти вечера до шести утра.

Кроме того, арест продлили и его помощнику.

"Также продлен до 7 сентября 2020 включительно срок действия процессуальных обязанностей, возложенных на обвиняемых", - добавили в ВАКС.

24 декабря 2019 года Высший антикоррупционный суд продлил арест Гримчаку.

продлил 22 октября Генпрокуратура объявила об изменении подозрения в отношении Гримчака.

14 августа он был задержан, на следующий день ему сообщили о подозрении.

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Наталия Софиенко

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