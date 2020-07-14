UA

Суд продлил меру пресечения Гримчаку

14.07.2020, 15:59
Суд продлил меру пресечения Гримчаку - Фото
Юрий Гримчак (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

ВАКС продлил ночной домашний арест Юрию Гримчаку и его помощнику

Сегодня, 14 июля,  коллегия судей Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство прокурора о продлении ареста бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия ГримчакаОб этом сообщает пресс-служба суда.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Гримчаку продлили срок действия меры пресечения в виде ночного домашнего ареста  - с десяти вечера до шести утра.

Кроме того, арест продлили и его помощнику.

"Также продлен до 7 сентября 2020 включительно срок действия процессуальных обязанностей, возложенных на обвиняемых", - добавили в ВАКС.

Читайте также: Задержание Гримчака: появилось видео с пачками долларов

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Юрий Гримчак вакс арест суд

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Собаче офісне життя

Собаче офісне життя
 