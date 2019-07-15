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15.07.2019, 06:35

Суд восстановил кандидата от Слуги народа с двойным гражданством

Суд восстановил кандидата от Слуги народа с двойным гражданством - Фото
Фото: pixabay.com

Шестой апелляционный суд Киева восстановил в качестве кандидата в депутаты Александра Куницкого

Шестой апелляционный суд Киева восстановил в качестве кандидата в депутаты на внеочередных выборах в Верховную раду Александра Куницкого от президентской партии Слуга народа. Трансляция заседания суда велась в Facebook кандидата.

Вчера, 14 июля, суд отметил, что решение Центральной избирательной комиссии о снятии Куницкого с выборов по одномандатном избирательном округе N169 в Харькове было противоправным, так как кандидат предоставил свое объяснение о причине отсутствия в Украине в течение 264 дней в 2015 году.

Представитель Слуги народа Александр Качура, который также назвался адвокатом Куницкого, заявил, что его подзащитный был в командировке с 15 марта 2015 по 5 декабря 2015 года. Отсутствие Куницкого в этот период на территории Украины стало основанием для ЦИКа для решения о снятых кандидата с регистрации.

ЦИК отменил регистрацию Куницкого 11 июля. Куницкий заявил, что в это время якобы был в служебной командировке, но не смог предоставить доказательств трудовых соглашений с названными им работодателями. Кандидат изъявил желание восстановиться через суд

Впоследствии депутат Андрей Денисенко обнародовал данные, согласно которым Куницкого, а также его адвокатов Александра Перемежко и Тараса Гуменюка уличили в подделке документов.

Сам Куницкий заявлял во время встречи с избирателями, что имеет гражданство Израиля.

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Теги: верховная рада, Слуга народа, выборы, цик, Александр Куницкий
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