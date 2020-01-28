Суд Киева закрыл дело против члена партии Путина из Крыма – СМИ

Игорь Кучерявый (Фото: ATR)

Днепровский райсуд Киева закрыл дело против единороса из аннексированного Севастополя Игоря Кучерявого. Об этом сообщают Крым.Реалии со ссылкой на прокуратуру АР Крым.

Сообщается, что дело закрыто в связи истечением сроков давности.

Корреспондент LIGA.net направил запрос в пресс-службу прокуратуры для уточнения информации.

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По данным ATR, Игорь Кучерявый активно поддерживал оккупацию Крыма и является членом партии Единая Россия. Во время аннексии полуострова он организовывал так называемые "отряды самообороны" и "блокпосты" в Севастополе. Минобороны страны-оккупанта наградило его медалью "За возвращение Крыма"

3 декабря сотрудники СБУ задержали Кучерявого на админгранице с Крымом. Он возвращался из Херсона, где пытался получить украинский загранпаспорт. С ним провели беседу, однако процессуально не задерживали.

6 декабря Кучерявому сообщили о подозрении в госизмене и посягательстве на территориальную целостность Украины.

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