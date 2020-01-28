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Суд Киева закрыл дело против члена партии Путина из Крыма – СМИ

Суд Киева закрыл дело против члена партии Путина из Крыма – СМИ - Фото
Игорь Кучерявый (Фото: ATR)
28.01.2020, 08:07

Кучерявого подозревали в госизмене и посягательстве на территориальную целостность Украины

Днепровский райсуд Киева закрыл дело против единороса из аннексированного Севастополя Игоря Кучерявого. Об этом сообщают Крым.Реалии со ссылкой на прокуратуру АР Крым.

Сообщается, что дело закрыто в связи истечением сроков давности.

Корреспондент LIGA.net направил запрос в пресс-службу прокуратуры для уточнения информации.

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По данным ATR, Игорь Кучерявый активно поддерживал оккупацию Крыма и является членом партии Единая Россия. Во время аннексии полуострова он организовывал так называемые "отряды самообороны" и "блокпосты" в Севастополе. Минобороны страны-оккупанта наградило его медалью "За возвращение Крыма"

  • 3 декабря сотрудники СБУ задержали Кучерявого на админгранице с Крымом. Он возвращался из Херсона, где пытался получить украинский загранпаспорт. С ним провели беседу, однако процессуально не задерживали.
  • 6 декабря Кучерявому сообщили о подозрении в госизмене и посягательстве на территориальную целостность Украины.

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прокуратура АР Крым суд госизмена единая россия игорь кучерявый
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