Суд Киева закрыл дело против члена партии Путина из Крыма – СМИ

Днепровский райсуд Киева закрыл дело против единороса из аннексированного Севастополя Игоря Кучерявого. Об этом сообщают Крым.Реалии со ссылкой на прокуратуру АР Крым.
Сообщается, что дело закрыто в связи истечением сроков давности.
Корреспондент LIGA.net направил запрос в пресс-службу прокуратуры для уточнения информации.
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По данным ATR, Игорь Кучерявый активно поддерживал оккупацию Крыма и является членом партии Единая Россия. Во время аннексии полуострова он организовывал так называемые "отряды самообороны" и "блокпосты" в Севастополе. Минобороны страны-оккупанта наградило его медалью "За возвращение Крыма"
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