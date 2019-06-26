Суд запретил членам Компартии идти на выборы

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Шестой апелляционный административный суд признал законными действия Центральной избирательной комиссии, которая отказала в регистрации кандидатам от Коммунистической партии Украины. Об этом сообщает пресс-служба суда.

КПУ просила признать незаконной и отменить решение ЦИК от 22 июня, которым членам от партии было отказано в регистрации на досрочных парламентских выборах в общенациональном многомандатном округе. Компартия также просила суд обязать избирательную комиссию повторно рассмотреть документы кандидатов.

Суд в удовлетворении иска отказал, постановление ЦИК признано законным. Уточняется, что отказ комиссии основывался на приказе Минюста и законе об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) режимов.

Ранее сегодня Верховный суд признал, что отказ Центральной избирательной комиссии регистрировать беглого нардепа Александра Онищенко правомерен.

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