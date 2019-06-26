Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
26.06.2019, 16:38

Суд запретил членам Компартии идти на выборы

Суд запретил членам Компартии идти на выборы - Фото
Фото: pixabay.com

Суд признал отказ ЦИК регистрировать коммунистов на выборах законным

Шестой апелляционный административный суд признал законными действия Центральной избирательной комиссии, которая отказала в регистрации кандидатам от Коммунистической партии Украины. Об этом сообщает пресс-служба суда.

КПУ просила признать незаконной и отменить решение ЦИК от 22 июня, которым членам от партии было отказано в регистрации на досрочных парламентских выборах в общенациональном многомандатном округе. Компартия также просила суд обязать избирательную комиссию повторно рассмотреть документы кандидатов.

Суд в удовлетворении иска отказал, постановление ЦИК признано законным. Уточняется, что отказ комиссии основывался на приказе Минюста и законе об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) режимов.

Ранее сегодня Верховный суд признал, что отказ Центральной избирательной комиссии регистрировать беглого нардепа Александра Онищенко правомерен.

Читайте также: Выборы-2019. Определили порядок размещения партий в бюллетенях

Отправить:
Распечатать:
Теги: суд, выборы, кпу, коммунистическая партия
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 