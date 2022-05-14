Судно ЧФ РФ "Всеволод Бобров" заметили в Крыму. В Одесской ОВА сообщали о пожаре на нем
14.05.2022, 19:47
Фото: ru.krymr.com
Судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" Черноморского флота РФ, об ударе по которому заявляли в Одесской областной военной администрации, сегодня зашло в Севастопольскую бухту. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.
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По его информации, около 13:00 судно зашло в акваторию Севастопольской бухты и проследовало своим ходом к месту стоянки в Сухарной бухте.
- О пожаре на судне 12 мая сообщил спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук. Он назвал это успешной работой украинских военных моряков.
- Советник главы ОП Алексей Арестович сообщил, что подбитый, по предварительным данным, российский корабль вез с Северного флота РФ на остров Змеиный систему ПВО. "С ним случилась беда, по предварительным данным, надо уточнять. Вроде как не затонул, вроде как серьезные повреждения, но не затонул", – сказал Арестович.
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