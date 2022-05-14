Судно ЧФ РФ "Всеволод Бобров" заметили в Крыму. В Одесской ОВА сообщали о пожаре на нем

Судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" Черноморского флота РФ, об ударе по которому заявляли в Одесской областной военной администрации, сегодня зашло в Севастопольскую бухту. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

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По его информации, около 13:00 судно зашло в акваторию Севастопольской бухты и проследовало своим ходом к месту стоянки в Сухарной бухте.

О пожаре на судне 12 мая сообщил спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук. Он назвал это успешной работой украинских военных моряков.

Советник главы ОП Алексей Арестович сообщил, что подбитый, по предварительным данным, российский корабль вез с Северного флота РФ на остров Змеиный систему ПВО. "С ним случилась беда, по предварительным данным, надо уточнять. Вроде как не затонул, вроде как серьезные повреждения, но не затонул", – сказал Арестович.

Вадим Ребрина

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