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Судно с украинским зерном впервые вошло и вышло по временному коридору: онлайн-карта

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2023, 16:12
Судно с украинским зерном впервые вошло и вышло по временному коридору: онлайн-карта - Фото
Судно Resilient Africa (Фото: Facebook Александр Кубраков)

Грузовое судно Resilient Africa прибыло в турецкий пролив Босфор: это первый корабль, загруженный зерном из Украины, вошедший в Черное море и вышедший из украинского порта по временному коридору. Об этом свидетельствуют данные ресурса MarineTraffic, показывающего перемещение судов в реальном времени.

19 сентября Resilient Africa вышел из украинского порта Черноморск с 3 000 тонн зерна, сообщал вице-премьер, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Это одно из двух судов, зашедших в порт Черноморска по временному коридору для гражданских судов, установленному Военно-морскими силами ВСУ.

Второе судно сейчас в порту для загрузки пшеницей для Египта.

Resilient Africa находится под флагом Палау – это островная страна в Тихом океане, второе судно ходит под флагом Либерии – африканской страны.

Экипаж этих кораблей состоит из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины.

Resilient Africa на карте MarineTraffic в настоящее время: судно подходит к проливу с запада. За кораблем можно следить онлайн.

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Артём Джерипа
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