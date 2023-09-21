Судно с украинским зерном впервые вошло и вышло по временному коридору: онлайн-карта
Грузовое судно Resilient Africa прибыло в турецкий пролив Босфор: это первый корабль, загруженный зерном из Украины, вошедший в Черное море и вышедший из украинского порта по временному коридору. Об этом свидетельствуют данные ресурса MarineTraffic, показывающего перемещение судов в реальном времени.
19 сентября Resilient Africa вышел из украинского порта Черноморск с 3 000 тонн зерна, сообщал вице-премьер, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
Это одно из двух судов, зашедших в порт Черноморска по временному коридору для гражданских судов, установленному Военно-морскими силами ВСУ.
Второе судно сейчас в порту для загрузки пшеницей для Египта.
Resilient Africa находится под флагом Палау – это островная страна в Тихом океане, второе судно ходит под флагом Либерии – африканской страны.
Экипаж этих кораблей состоит из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины.
Resilient Africa на карте MarineTraffic в настоящее время: судно подходит к проливу с запада. За кораблем можно следить онлайн.
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