Судно з українським зерном вперше увійшло та вийшло за тимчасовим коридором: онлайн-мапа

Вантажне судно Resilient Africa прибуло до турецької протоки Босфор: це перший корабель, завантажений зерном з України, котрий увійшов до Чорного моря та вийшов з українського порту по тимчасовому коридору. Про це свідчать дані ресурсу MarineTraffic, який показує переміщення суден в реальному часі.

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19 вересня Resilient Africa вийшов з українського порту Чорноморськ з 3 000 тонн зерна, повідомляв віцепрем’єр, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Це одне з двох суден, які зайшли до порту Чорноморська за тимчасовим коридором для цивільних суден, встановленим Військово-морськими силами ЗСУ.

Друге судно наразі в порту для завантаження пшеницею для Єгипту.

Resilient Africa перебуває під прапором Палау – це острівна країна в Тихому океані, друге судно ходить під прапором Ліберії – африканської країни.

Екіпаж цих кораблів складається з громадян Туреччини, Азербайджану, Єгипту та України.

Resilient Africa на мапі MarineTraffic на цей час: судно підходить до протоки з заходу. За кораблем можна слідкувати онлайн.

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