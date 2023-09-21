Судно з українським зерном вперше увійшло та вийшло за тимчасовим коридором: онлайн-мапа
Вантажне судно Resilient Africa прибуло до турецької протоки Босфор: це перший корабель, завантажений зерном з України, котрий увійшов до Чорного моря та вийшов з українського порту по тимчасовому коридору. Про це свідчать дані ресурсу MarineTraffic, який показує переміщення суден в реальному часі.
19 вересня Resilient Africa вийшов з українського порту Чорноморськ з 3 000 тонн зерна, повідомляв віцепрем’єр, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
Це одне з двох суден, які зайшли до порту Чорноморська за тимчасовим коридором для цивільних суден, встановленим Військово-морськими силами ЗСУ.
Друге судно наразі в порту для завантаження пшеницею для Єгипту.
Resilient Africa перебуває під прапором Палау – це острівна країна в Тихому океані, друге судно ходить під прапором Ліберії – африканської країни.
Екіпаж цих кораблів складається з громадян Туреччини, Азербайджану, Єгипту та України.
Resilient Africa на мапі MarineTraffic на цей час: судно підходить до протоки з заходу. За кораблем можна слідкувати онлайн.
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