Сухаревский: Лазерные технологии уже поражают на определенной высоте определенные объекты

Вадим Сухаревский подтвердил, что Украина использует лазерное оружие против россиян, но не раскрыл деталей

Вадим Сухаревский (Фото: Минобороны)

Украинские лазерные технологии поражают на определенной высоте определенные объекты оккупантов. Об этом в интервью Донбасс Реалии (проект Радио Свобода) рассказал командующий Силами беспилотных систем Вооруженных Сил Украины Вадим Сухаревский.

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На вопрос, ведутся ли сейчас работы по использованию лазерных технологий и насколько они успешны, военный ответил, что RnD – инновационная деятельность командования предполагает ряд направлений.

"Одним из них, в плане борьбы с бортами противника, с его беспилотными воздушными системами, в том числе – поиск решений в борьбе с "шахедами", привел нас к командам, активно этим занимающимся", – пояснил Сухаревский.

Он добавил, что лазерные технологии "в настоящее время уже поражают на определенной высоте определенные объекты". Деталей относительно целей он не раскрыл.