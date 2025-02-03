Сухаревский: Лазерные технологии уже поражают на определенной высоте определенные объекты
Украинские лазерные технологии поражают на определенной высоте определенные объекты оккупантов. Об этом в интервью Донбасс Реалии (проект Радио Свобода) рассказал командующий Силами беспилотных систем Вооруженных Сил Украины Вадим Сухаревский.
На вопрос, ведутся ли сейчас работы по использованию лазерных технологий и насколько они успешны, военный ответил, что RnD – инновационная деятельность командования предполагает ряд направлений.
"Одним из них, в плане борьбы с бортами противника, с его беспилотными воздушными системами, в том числе – поиск решений в борьбе с "шахедами", привел нас к командам, активно этим занимающимся", – пояснил Сухаревский.
Он добавил, что лазерные технологии "в настоящее время уже поражают на определенной высоте определенные объекты". Деталей относительно целей он не раскрыл.
- 16 декабря 2024 года Сухаревский заявил, что у Украины уже есть лазерное оружие под названием "Тризуб", способное сбивать самолеты.
- Разные страны инвестируют в лазерное оружие, один выстрел которого стоит до $5 (в разы дешевле ракет). На LIGA.net есть большой текст о том, как новая технология изменит поле боя.