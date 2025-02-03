Сухаревский: Лазерные технологии уже поражают на определенной высоте определенные объекты
Вадим Сухаревский (Фото: Минобороны)

Украинские лазерные технологии поражают на определенной высоте определенные объекты оккупантов. Об этом в интервью Донбасс Реалии (проект Радио Свобода) рассказал командующий Силами беспилотных систем Вооруженных Сил Украины Вадим Сухаревский.

На вопрос, ведутся ли сейчас работы по использованию лазерных технологий и насколько они успешны, военный ответил, что RnD – инновационная деятельность командования предполагает ряд направлений.

"Одним из них, в плане борьбы с бортами противника, с его беспилотными воздушными системами, в том числе – поиск решений в борьбе с "шахедами", привел нас к командам, активно этим занимающимся", – пояснил Сухаревский.

Он добавил, что лазерные технологии "в настоящее время уже поражают на определенной высоте определенные объекты". Деталей относительно целей он не раскрыл.

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