Сухаревський: Лазерні технології вже уражають на певній висоті певні об'єкти
Українські лазерні технології вже уражають на певній висоті певні об’єкти окупантів. Про це в інтерв’ю Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) розповів командувач Сил безпілотних систем Збройних Сил України Вадим Сухаревський.
На запитання, чи ведуться зараз роботи в напрямку використання лазерних технологій і наскільки вони успішні, військовий відповів, що RnD – інноваційна діяльність командування передбачає декілька напрямків.
"Одним з них, в плані боротьби з бортами противника, з його безпілотними повітряними системами, серед іншого – пошук рішень у боротьбі з "шахедами", привів нас до команд, які активно цим займаються", – пояснив Сухаревський.
Він додав, що лазерні технології "зараз уже уражають на певній висоті певні об'єкти". Деталей щодо цілей він не розкрив.
- 16 грудня 2024 року Сухаревський заявив, що в України вже є лазерна зброя під назвою "Тризуб", яка здатна збивати літаки.
- Різні країни інвестують у лазерну зброю, один постріл якої коштує до $5 (у рази дешевше за ракети). На LIGA.net є великий текст про те, як нова технологія змінить поле бою.