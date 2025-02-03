Сухаревський: Лазерні технології вже уражають на певній висоті певні об'єкти
Вадим Сухаревський (Фото: Міноборони)

Українські лазерні технології вже уражають на певній висоті певні об’єкти окупантів. Про це в інтерв’ю Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) розповів командувач Сил безпілотних систем Збройних Сил України Вадим Сухаревський.

На запитання, чи ведуться зараз роботи в напрямку використання лазерних технологій і наскільки вони успішні, військовий відповів, що RnD – інноваційна діяльність командування передбачає декілька напрямків.

"Одним з них, в плані боротьби з бортами противника, з його безпілотними повітряними системами, серед іншого – пошук рішень у боротьбі з "шахедами", привів нас до команд, які активно цим займаються", – пояснив Сухаревський.

Він додав, що лазерні технології "зараз уже уражають на певній висоті певні об'єкти". Деталей щодо цілей він не розкрив.

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