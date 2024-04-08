Сунак и Макрон определили приоритеты на ближайшие месяцы: увеличение поставок для ВСУ

Политики сказали, что важно активировать усилия, чтобы Россия не победила в войне против Украины

Риши Сунак и Эммануэль Макрон (Фото: EPA)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили приоритеты на ближайшие месяцы в предоставлении военной помощи для Украины. Об этом сообщили в пресс-службе британского правительства.

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Сунак и Макрон согласились с важностью "активизации своих усилий", чтобы не допустить побед России в войне против Украины, говорится в сообщении.

Как отметили в британском правительстве, Сунак и Макрон обсудили приоритеты на ближайшие месяцы, в частности, увеличение поставок Вооруженным Силам Украины боеприпасов, беспилотников и средств противовоздушной обороны.

Также в пресс-службе сообщили, что Сунак и Макрон ожидают предстоящий саммит европейского политического сообщества, который состоится в Британии, в ходе которого рассмотрят ряд общих приоритетов, включая защиту Украины.

Кроме того, лидеры обсудили проблему нелегальной миграции и ситуацию на Ближнем Востоке.

12 января Зеленский и Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности.

Сунак сказал, что на саммите НАТО в 2023 году хоть и состоялись важные шаги по североатлантической интеграции Украины, но их было "мало".

17 января Макрон заявил, что подготовка соглашения о гарантиях безопасности для Украины почти завершена.

16 февраля Зеленский и Макрон подписали двустороннее соглашение о безопасности.

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