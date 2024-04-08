Сунак і Макрон визначили пріоритети на найближчі місяці: збільшення постачань для ЗСУ
Ріші Сунак та Еммануель Макрон (Фото: EPA)

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та президент Франції Еммануель Макрон провели телефонну розмову, під час якої обговорили пріоритети на найближчі місяці у наданні військової допомоги для України. Про це повідомили у пресслужбі британського уряду. 

Сунак та Макрон погодилися з важливістю "активізації своїх зусиль", аби не допустити перемоги Росії у війні проти України, йдеться у повідомленні. 

Як зазначили у британському уряді, Сунак і Макрон обговорили пріоритети на найближчі місяці, зокрема збільшення постачань Збройним Силам України боєприпасів, безпілотників та засобів протиповітряної оборони.

Також у пресслужбі повідомили, що Сунак та Макрон очікують на майбутній саміт європейської політичної спільноти, що відбудеться у Британії, у ході якого розглянуть низку спільних пріоритетів, зокрема захист України.

Крім того, лідери обговорили проблему нелегальної міграції та ситуацію на Близькому Сході.

  • 12 січня Зеленський та Сунак підписали двосторонню безпекову угоду.
  • Сунак сказав, що на саміті НАТО у 2023 році хоч і відбулися важливі кроки щодо північноатлантичної інтеграції України, але їх було "замало".
  • 17 січня Макрон заявив, що підготовка угоди про гарантії безпеки для України майже завершена. 
  • 16 лютого Зеленський та Макрон підписали двосторонню безпекову угоду.

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