Сунак і Макрон визначили пріоритети на найближчі місяці: збільшення постачань для ЗСУ

Політики сказали, що важливо активувати зусилля, аби Росія не перемогла у війні проти України

Ріші Сунак та Еммануель Макрон (Фото: EPA)

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та президент Франції Еммануель Макрон провели телефонну розмову, під час якої обговорили пріоритети на найближчі місяці у наданні військової допомоги для України. Про це повідомили у пресслужбі британського уряду.

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Сунак та Макрон погодилися з важливістю "активізації своїх зусиль", аби не допустити перемоги Росії у війні проти України, йдеться у повідомленні.

Як зазначили у британському уряді, Сунак і Макрон обговорили пріоритети на найближчі місяці, зокрема збільшення постачань Збройним Силам України боєприпасів, безпілотників та засобів протиповітряної оборони.

Також у пресслужбі повідомили, що Сунак та Макрон очікують на майбутній саміт європейської політичної спільноти, що відбудеться у Британії, у ході якого розглянуть низку спільних пріоритетів, зокрема захист України.

Крім того, лідери обговорили проблему нелегальної міграції та ситуацію на Близькому Сході.

12 січня Зеленський та Сунак підписали двосторонню безпекову угоду.

Сунак сказав, що на саміті НАТО у 2023 році хоч і відбулися важливі кроки щодо північноатлантичної інтеграції України, але їх було "замало".

17 січня Макрон заявив, що підготовка угоди про гарантії безпеки для України майже завершена.

16 лютого Зеленський та Макрон підписали двосторонню безпекову угоду.

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