Сунак і Макрон визначили пріоритети на найближчі місяці: збільшення постачань для ЗСУ
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та президент Франції Еммануель Макрон провели телефонну розмову, під час якої обговорили пріоритети на найближчі місяці у наданні військової допомоги для України. Про це повідомили у пресслужбі британського уряду.
Сунак та Макрон погодилися з важливістю "активізації своїх зусиль", аби не допустити перемоги Росії у війні проти України, йдеться у повідомленні.
Як зазначили у британському уряді, Сунак і Макрон обговорили пріоритети на найближчі місяці, зокрема збільшення постачань Збройним Силам України боєприпасів, безпілотників та засобів протиповітряної оборони.
Також у пресслужбі повідомили, що Сунак та Макрон очікують на майбутній саміт європейської політичної спільноти, що відбудеться у Британії, у ході якого розглянуть низку спільних пріоритетів, зокрема захист України.
Крім того, лідери обговорили проблему нелегальної міграції та ситуацію на Близькому Сході.
- 12 січня Зеленський та Сунак підписали двосторонню безпекову угоду.
- Сунак сказав, що на саміті НАТО у 2023 році хоч і відбулися важливі кроки щодо північноатлантичної інтеграції України, але їх було "замало".
- 17 січня Макрон заявив, що підготовка угоди про гарантії безпеки для України майже завершена.
- 16 лютого Зеленський та Макрон підписали двосторонню безпекову угоду.
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