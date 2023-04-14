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Сунак осудил казнь украинского бойца и выступил за повышение совместимости Украины с НАТО

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14.04.2023, 16:43
Сунак осудил казнь украинского бойца и выступил за повышение совместимости Украины с НАТО - Фото
Риши Сунак (Фото: EPA)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал союзников обеспечить максимально сильную позицию Украины, чтобы закрепить ее недавние боевые успехи. Также он осудил казнь украинского военнослужащего российскими оккупантами, видео которой на днях было распространено в интернете. Сунак сказал об этом в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским, сообщает The Guardian со ссылкой на британское правительство.

Лидеры обсудили последнюю ситуацию на поле боя. Сунак высоко оценил усилия украинских войск в Бахмуте.

Относительно видео с обезглавлением украинского бойца британский премьер сказал, что оно "ужасает, и виновные должны быть привлечены к ответственности".

Лидеры также обсудили усилия по ускорению военной поддержки Украины. Сунак заявил, что Великобритания и ее союзники должны продолжать обеспечивать максимально сильную позицию Украины, чтобы укрепить ее недавние боевые успехи.

"Премьер-министр добавил, что это включает в себя повышение оперативной совместимости с НАТО как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе", – говорится в сообщении.

Зеленский написал, что говорил с Сунаком о ситуации на фронте, оборонных потребностях Украины, усилении поддержки и планируемых международных мероприятиях.

"Поблагодарил за осуждение бесчеловечной казни украинского воина. Вместе должны остановить агрессора и положить конец террору", – написал президент.

СПРАВКА. 11 апреля 2023 года в Сети появилось видео, на котором мужчины с признаками принадлежности к российским оккупантам отрезают голову живому человеку в форме с украинскими знаками отличия, а затем демонстрируют на камеру бронежилет с изображением украинского герба на шевроне. Судя по месту, где снят ролик, он архивный: там зеленые деревья и кустарники, оккупанты и казненный относительно легко одеты.11 апреля CNN сообщила об еще одном видео с изуродованными телами военных.

Читайте также: "Нужен разгром оккупанта". Зеленский отреагировал на казнь пленного украинца россиянами

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский нато казнь риши сунак
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