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Сунак: Запад будет помогать Украине много лет, расчет России на "усталость" не сработает

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24.05.2023, 09:40
Сунак: Запад будет помогать Украине много лет, расчет России на
Риши Сунак (Фото: EPA)

Западные союзники настроены на многолетнюю поддержку Украины, надежды России на "усталость" от войны международных партнеров Киева не оправдаются. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, передает Financial Times.

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Выступая на оборонной конференции в Лондоне, Сунак заявил, что российская "стратегия пережидания... чтобы люди на западе устали, заскучали... работать не будет".

"Сейчас мы ведем разговор с союзниками о том, какие долгосрочные многосторонние и двусторонние соглашения по безопасности мы можем заключить с Украиной", – сказал британский премьер.

Ожидается, что члены НАТО обсудят форму этих соглашений на саммите в Вильнюсе в июле.

Сунак подчеркнул, что обещания Запада о долгосрочной поддержке направлены как на то, чтобы вселить в Украину уверенность в своей способности защитить себя, так и на то, чтобы удержать Россию от продолжения войны.

"Правильный и единственный курс действий для России – уйти и остановить войну", – сказал британский лидер.

  • 22 мая 2023 года сообщалось, что пока Украина не вступила в НАТО, западные союзники готовы предложить ей модель безопасности, подобную израильской.
  • 25 мая на очередной встрече в формате "Рамштайн" союзники будут обсуждать предоставление украинским войскам дополнительных боеприпасов, укрепление системы ПВО и обучение летчиков на F-16.

Читайте также: Сунак резко ответил члену парламента Британии – тот призвал к "прекращению огня" в Украине

Наталья Медведева
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