Сунак: Запад будет помогать Украине много лет, расчет России на "усталость" не сработает
Западные союзники настроены на многолетнюю поддержку Украины, надежды России на "усталость" от войны международных партнеров Киева не оправдаются. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, передает Financial Times.
Выступая на оборонной конференции в Лондоне, Сунак заявил, что российская "стратегия пережидания... чтобы люди на западе устали, заскучали... работать не будет".
"Сейчас мы ведем разговор с союзниками о том, какие долгосрочные многосторонние и двусторонние соглашения по безопасности мы можем заключить с Украиной", – сказал британский премьер.
Ожидается, что члены НАТО обсудят форму этих соглашений на саммите в Вильнюсе в июле.
Сунак подчеркнул, что обещания Запада о долгосрочной поддержке направлены как на то, чтобы вселить в Украину уверенность в своей способности защитить себя, так и на то, чтобы удержать Россию от продолжения войны.
"Правильный и единственный курс действий для России – уйти и остановить войну", – сказал британский лидер.
- 22 мая 2023 года сообщалось, что пока Украина не вступила в НАТО, западные союзники готовы предложить ей модель безопасности, подобную израильской.
- 25 мая на очередной встрече в формате "Рамштайн" союзники будут обсуждать предоставление украинским войскам дополнительных боеприпасов, укрепление системы ПВО и обучение летчиков на F-16.
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