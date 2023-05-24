Сунак: Захід допомагатиме Україні багато років, розрахунок Росії на "втому" не спрацює

Західні союзники налаштовані на багаторічну підтримку України, сподівання Росії на "втому" від війни міжнародних партнерів Києва не виправдаються. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, передає Financial Times.

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Виступаючи на оборонній конференції в Лондоні, Сунак заявив, що російська "стратегія перечікування... щоб люди на заході втомилися, нудьгували... працювати не буде".

"Зараз ми ведемо розмову з союзниками про те, які довгострокові багатосторонні та двосторонні угоди з безпеки ми можемо укласти з Україною", – сказав британський прем'єр.

Очікується, що члени НАТО обговорять форму цих угод на саміті у Вільнюсі у липні.

Сунак наголосив, що обіцянки Заходу про довгострокову підтримку спрямовані як на те, щоб вселити в Україну впевненість у своїй здатності захистити себе, так і на те, щоб утримати Росію від продовження війни.

"Правильний та єдиний курс дій для Росії – піти та зупинити війну", – сказав британський лідер.

22 травня 2023 року повідомлялося, що доки Україна не вступила до НАТО, західні союзники готові запропонувати їй модель безпеки, подібну до ізраїльської.

25 травня на черговій зустрічі у форматі "Рамштайн" союзники обговорюватимуть надання українським військам додаткових боєприпасів, зміцнення системи ППО та навчання льотчиків на F-16.

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