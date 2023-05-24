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Сунак: Захід допомагатиме Україні багато років, розрахунок Росії на "втому" не спрацює

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24.05.2023, 09:40
Сунак: Захід допомагатиме Україні багато років, розрахунок Росії на
Ріші Сунак (Фото: EPA)

Західні союзники налаштовані на багаторічну підтримку України, сподівання Росії на "втому" від війни міжнародних партнерів Києва не виправдаються. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, передає Financial Times.

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Виступаючи на оборонній конференції в Лондоні, Сунак заявив, що російська "стратегія перечікування... щоб люди на заході втомилися, нудьгували... працювати не буде".

"Зараз ми ведемо розмову з союзниками про те, які довгострокові багатосторонні та двосторонні угоди з безпеки ми можемо укласти з Україною", – сказав британський прем'єр.

Очікується, що члени НАТО обговорять форму цих угод на саміті у Вільнюсі у липні.

Сунак наголосив, що обіцянки Заходу про довгострокову підтримку спрямовані як на те, щоб вселити в Україну впевненість у своїй здатності захистити себе, так і на те, щоб утримати Росію від продовження війни.

"Правильний та єдиний курс дій для Росії – піти та зупинити війну", – сказав британський лідер.

  • 22 травня 2023 року повідомлялося, що доки Україна не вступила до НАТО, західні союзники готові запропонувати їй модель безпеки, подібну до ізраїльської.
  • 25 травня на черговій зустрічі у форматі "Рамштайн" союзники обговорюватимуть надання українським військам додаткових боєприпасів, зміцнення системи ППО та навчання льотчиків на F-16.

Читайте також: Сунак різко відповів члену парламенту Британії – той закликав до "припинення вогню" в Україні

Наталія Медведєва
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